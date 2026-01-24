Φίμωσε μαθητή με χαρτοταινία γιατί έκανε φασαρία: Οργή της μητέρας του 13χρονου για τη καθηγήτρια

Οργή και θυμό προκαλούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης κακοποίησης ανηλίκου από καθηγήτρια σε Γυμνάσιο των Σερρών που είδε το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την καταγγελία, καθηγήτρια, ενοχλημένη από τη φασαρία που έκανε 13χρονος μαθητής, του έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία, μπροστά στους συμμαθητές του.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, η εκπαιδευτικός φέρεται να έδωσε εντολή σε άλλον μαθητή να δέσει τα χέρια του 13χρονου με χαρτοταινία, μετατρέποντας το μάθημα σε σκηνή που προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Μετά την καταγγελία της μητέρας του 13χρονου, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη της καθηγήτριας.

Για το σοκαριστικό περιστατικό που φέρεται να εκτυλίχθηκε μέσα σε σχολική αίθουσα στις Σέρρες τοποθετήθηκε δημόσια η μητέρα 13χρονου μαθητή, καταγγέλλοντας κακοποιητική συμπεριφορά από 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια Γυμνασίου του Δήμος Εμμανουήλ Παππά. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα του παιδιού, Μάρθα Αβοκάτου –η οποία είναι και αντιδήμαρχος του δήμου– ο 13χρονος υπέστη εξευτελιστική και βίαιη μεταχείριση, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων και σοκ στην τοπική κοινωνία.

Όπως ανέφερε, το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου η 60χρονη φέρεται να έκλεισε το στόμα του μαθητή με χαρτοταινία επειδή έκανε φασαρία, ενώ φέρεται να ζήτησε από συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια, αφήνοντάς τον ακινητοποιημένο για ολόκληρη τη διδακτική ώρα.



Η ίδια υποστηρίζει ότι ο 13χρονος έμεινε δεμένος μέχρι να τον λύσει η φιλόλογός του, ενώ –όπως καταγγέλλει– το σχολείο δεν την ενημέρωσε ποτέ επίσημα για το περιστατικό.



«Το σημαντικό για μένα είναι ότι το παιδί μου μίλησε. Ζητάω από όλα τα παιδιά να μιλάνε. Σήμερα ήταν το δικό μου παιδί, αύριο μπορεί να είναι το δικό σας», δήλωσε, καλώντας τους γονείς να στέκονται έμπρακτα δίπλα στα παιδιά τους.

Και απειλές κατά του 13χρονου

Σύμφωνα με την ίδια, την επόμενη ημέρα η διευθύντρια φέρεται να απείλησε εκ νέου τον μαθητή, λέγοντάς του πως έχει φέρει μεγαλύτερη ταινία για να τον δέσει πιο σφιχτά. «Παίζουν με τις ψυχές των παιδιών και αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε.



Η κυρία Αβοκάτου ανέφερε ακόμη ότι έχουν προηγηθεί και άλλα περιστατικά με τη διευθύντρια του σχολείου, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σημειώνεται ότι,σύμφωνα με πληροφορίες του Lionnews.gr, πριν από λίγες ημέρες διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε βάρος της.