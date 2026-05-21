Final 4 ATHENS 2026: Το FMS Group δίπλα στον Ολυμπιακό

Η παρουσία του FMS Group στο πλευρό του Ολυμπιακού δεν περιορίζεται σε μία απλή εμπορική συνεργασία. Πρόκειται για μία σχέση εμπιστοσύνης, συνέπειας και κοινής πορείας, που έχει συνδεθεί με μεγάλες στιγμές του ελληνικού μπάσκετ, τίτλους, συμμετοχές σε Final Four και διαρκή παρουσία στην κορυφή της Ευρώπης.

Από το 2014 μέχρι σήμερα -που το FMS Group είναι στην ερυθρόλευκη φανέλα- ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει 13 τίτλους στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή, το FMS Group βρέθηκε σταθερά δίπλα στην ομάδα, στηρίζοντας έμπρακτα όχι μόνο έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης, αλλά συνολικά τον ελληνικό αθλητισμό. Μαζί με τον Ολυμπιακό και στο Final Four της Αθήνας. Μαζί με την Ελλάδα, στο μεγάλο ραντεβού των Πρωταθλητών της.

Το FMS Group αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς ομίλους στον χώρο του αυτοκινήτου και των επαγγελματικών οχημάτων στην Ελλάδα. Είναι εισαγωγέας των FOTON - BAIC, LINKTOUR και BAW, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως επίσημος διανομέας HYUNDAI και KIA. Ταυτόχρονα διαθέτει ισχυρή παρουσία και στον τομέα του after sales (βραβεύτηκε ως Best after sales 2026 για την Ελλάδα) και της τεχνικής υποστήριξης, ως επίσημος επισκευαστής των FOTON, LINKTOUR, BAW, HYUNDAI, KIA, FIAT, ALFA ROMEO και JEEP. Με συνέπεια, μακροχρόνιο πλάνο και ουσιαστική παρουσία, το FMS Group αποδεικνύει στην πράξη πως οι μεγάλες συνεργασίες χτίζονται με διάρκεια. Και η σχέση του με τον Ολυμπιακό αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας υποστήριξης, που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό αθλητισμό.