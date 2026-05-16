Final Four: Αυτοί είναι οι 8 διαιτητές που όρισε η Euroleague για τις τρεις αναμετρήσεις

Δείτε ποιοι θα σφυρίξουν στις 22-24 Μαϊου στο Final Four της Αθήνας.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Το Final Four όσο πάει και πλησιάζει και όλη η χώρα ανυπομονεί, αφού είμαστε και οι «οικοδεσπότες», για να δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει το τρόπαιο και αν θα καταφέρει η ελληνική παρουσία, ο Ολυμπιακός να το σηκώσει στη χώρα μας.

Η οκτάδα των διαιτητών:

Μεχντί Ντιφαλά, Λούκα Κάρντουμ, Μίλος Κόλιεντσιτς, Όλεγκς Λάτισεβς, Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μίλαν Νέντοβιτς, Κάρλος Περούγκα, Σρέτεν Ράντοβιτς.

Οι Περούγκα, Νέντοβιτς και Λοτερμόζερ, βρίσκονταν στο Άμπου Ντάμπι στο περσινό τελικό Φενέρμπαχτσε- Μονακό, όπου το σήκωσε η ομάδα του Σάρας.

Ντεμπούτο στη διοργάνωση του Final Four κάνουν οι Κάρντουμ και Κόλιεντσιτς, καθώς δεν έχουν σφυρίξει ξανά τέτοιας σημασίας παιχνίδια.

Ο πρώτος ημιτελικός είναι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε στις 18:00 και μετά ακολουθεί ο ισπανικός «εμφύλιος» ανάμεσα σε Ρεάλ και Βαλένθια στις 21:00.

