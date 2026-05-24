Final Four: Η 12άδα του Ολυμπιακού για τον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να γράψει ιστορία και να αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens στον τελικό της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παλέψουν για να κατακτήσουν την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία τους, απέναντι στους πολύ δυνατούς Μαδριλένους. Το στάδιο αναμένεται γεμάτο, με περίπου 16.000 «ερυθρόλευκους» φιλάθλους, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα κατεβάσει την ομάδα με την ίδια δωδεκάδα με τον ημιτελικό. Να σημειώσουμε ότι οι Ισπανοί θα παραταχθούν χωρίς καθαρό σέντερ.

Η 12άδα του Ολυμπιακού:

Ουόκαπ, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.