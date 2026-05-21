Final Four: Η λίστα με τα αντικείμενα που απαγορεύεται να πάρουν οι φίλαθλοι στο γήπεδο

Μερικές ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ για το Final Four της Αθήνας, η EuroLeague φροντίζει να κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να κυλήσουν όλα ομαλά στο T-Center.

Το ίδιο το γήπεδο ετοιμάζεται με ανακαινίσεις τόσο εσωτερικά αλλά και εργασίες εξωτερικά, καθώς μπαίνουν και οι τελευταίες πινακίδες, τα κιγκλιδώματα και οι ενημερωτικές αφίσες. Μια πινακίδα που εμφανίζεται σε πολλά μέρη περιμετρικά του γηπέδου είναι αυτή που αναφέρει τα απαγορευμένα αντικείμενα, δηλαδή αυτά που δεν επιτρέπεται να φέρουν οι φίλαθλοι στο γήπεδο.

Αυτή είναι η λίστα με τα απαγορευμένα αντικείμενα

Όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, γενικά αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα, να προκαλέσουν ζημιές και σωματικές βλάβες.

Αντικείμενα που προκαλούν κρότο, λάμψη ή καπνό

Laser

Γυάλινα αντικείμενα και αντικείμενα από σκληρό υλικό γενικά

Ρατσιστικό, ξενοφοβικό, σεξιστικό υλικό ή υλικό πολιτικής προπαγάνδας

Χημικοί ή/και εμπρηστικοί μηχανισμοί, κουτιά ψεκασμού αερίου, βαφές ή δοχεία που περιέχουν ουσίες οι οποίες είναι βλαπτικές στην υγεία ή είναι εξαιρετικά εύφλεκτες

Ναρκωτικές ουσίες, διεγερτικά και οινοπνευματώδη ποτά

Κάθε εμπορικό, θρησκευτικό, πολιτικό, διαφημιστικό αντικείμενο (πανό, σήματα, σύμβολα, φυλλάδια κ.λπ) και οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο προπαγάνδας.

Ιστοί ή κοντάρια, πανό κάθε μορφής και σημαίες.

Δυσχρηστα αντικείμενα όπως σκάλες, σκαμνιά, πτυσσόμενες καρέκλες, κιβώτια, μεγάλες σακούλες, σακίδια πλάτης, βαλίτσες και αθλητικοί σάκοι.

Μηχανικώς χειριζόμενα όργανα που παράγουν θόρυβο, όπως τηλεβόες και κόρνες.

Καρότσια, πατίνια, ποδήλατα κ.λπ. (πλην αναπηρικών αμαξιδίων που εισέρχονται από ειδικές εισόδους εξυπηρέτησης.

Άλλα αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν τη δημόσια ασφάλεια.

Επιπροσθέτως απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα που φέρουν κράνη κουκούλες και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που καλύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, όπως και η είσοδος φιλάθλων με τρόφιμα, ποτά, αναψυκτικά. Η χρήση μέσων αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, η μαγνητοσκόπηση, αναμετάδοση αγώνων ή/και στιγμιοτύπων και τέλος απαγορεύεται η είσοδος ζώων συντροφιάς (πλην σκύλων συνοδών και αστυνομικών σκύλων).