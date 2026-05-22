Final Four: Μεγάλες μπασκετικές προσωπικότητες στο T-Center - Παρόν αντιπροσωπεία του Παναθηναϊκού
Σπουδαίες προσωπικότητες του μπάσκετ βρέθηκαν στο Telekom Center για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε.
Ο πρώτος ημιτελικός του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε έχει τραβήξει την προσοχή με πλήθος κόσμου να γεμίζει το Telekom Center.
Στο κλειστό Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων βρέθηκε ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης, ο οποίος θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση μαζί με μερικούς ακόμα σπουδαίους αθλητές που βρίσκονται στο γήπεδο όπως οι Γιώργος Πρίντεζης, Σοφοκλής Σχορτσιανίτης και Δήμος Ντικούδης. Καλεσμένος της EuroLeague είναι και ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού Τσάβι Πασκουάλ που γνωρίζει καλά το γήπεδο, ενώ ακόμα ένας προπονητής που θα παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση είναι και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι.
Φυσικά πέρα από τους θρύλους και τους προπονητές του μπάσκετ δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το γήπεδο οι διοικούντες του Ολυμπιακού, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, καθώς και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος.