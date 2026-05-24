Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Final Four Βαγγέλης Μαρινάκης Γιώργος Πρίντεζης Βασίλης Κικίλιας Βασίλης Σπανούλης

Final Four: Οι εκλεκτοί «επίσημοι» που βρίσκονται στο T-Center για τον τελικό της EuroLeague

Πολλοί είναι οι... διάσημοι που βρίσκονται στο Telekom Center για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens στον μεγάλο τελικό της EuroLeague και πολλά διάσημα πρόσωπα βρίσκονται εκεί για να παρακολουθήσουν την σπουδαία αναμέτρηση.

Στο ΟΑΚΑ βρίσκεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης μαζί με τον γιό του Μιλτιάδη, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Επίσης δεν θα μπορούσε να λείψει από τον μεγάλο τελικό ο θρύλος των ερυθρόλευκων, Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση μαζί με τον Κώστα Αντετοκούνμπο και τον Νικ Καλάθη.

Στο πλευρό της ομάδας του βρέθηκε και ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν, Κίναν Έβανς, ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο και στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε και είναι εκεί για να ενισχύσει την προσπάθεια των συμπαικτών του. Στο ΟΑΚΑ βρίσκεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος ζει έντονα την αναμέτρηση.

Επίσης στο Telekom Center βρίσκεται και ο Υπουργός Ναυτιλιας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας με την σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού. Φυσικά εκεί είναι και ο Γιώργος Πρίντεζης που είναι συχνά στο πλευρό της πρώην ομάδας του.

