Final Four: Τεράστιες ουρές αναμονής έξω από το T-Center - Στα «ερυθρόλευκα» το Φάληρο

Ο μεγάλος τελικός της EuroLeague είναι σε μερικές ώρες και το Telekom Center Athens είναι έτοιμο για να υποδεχτεί αυτή την σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.

Η μεγάλη προσμονή για το ματς φαίνεται από τις ουρές έξω από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, καθώς ο κόσμος περιμένει ήδη, πέντε ώρες πριν το παιχνίδι, να περάσει τα σημεία ελέγχου και να μπει στο γήπεδο για να ζήσει και να παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό.

Στα «ερυθρόλευκα» το Φάληρο

Την ίδια ώρα το Φάληρο έχει ντυθεί με τα χρώματα του Ολυμπιακού, με χιλιάδες οπαδούς των Πειραιωτών να έχουν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», αναμένοντας την αναχώρησή τους για το Ολυμπιακό Στάδιο.

Μάλιστα, γύρω στις 17:30 άρχισαν να αναχωρούν από τον σταθμό «Φάληρο» οι πρώτοι συρμοί του ΗΣΑΠ, γεμάτοι με «ερυθρόλευκους» οπαδούς.