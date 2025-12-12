Financial Times: Άμεση ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ μέχρι το 2027 προβλέπει ειρηνευτική πρόταση

Η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως την 1η Ιανουαρίου 2027 με βάση ειρηνευτική πρόταση που συζητείται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.



Η πρόταση αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης από Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους με τη στήριξη των Βρυξελλών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συντάκτες του οποίου επικαλούνται πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο εγγράφων.

Αυτό εφόσον συμβεί, θα ανατρέψει - το Κίεβο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει επίσημα ούτε ένα από τα 36 στάδια της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ - την «αξιολογική» προσέγγιση της Ένωσης όσον αφορά την αποδοχή νέων μελών και θα αναγκάσει τις Βρυξέλλες να επανεξετάσουν ολόκληρη τη διαδικασία, πρόσθεσαν οι πηγές.

Αξιωματούχοι που υποστηρίζουν την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ δήλωσαν ότι η συμπερίληψή της σε μια ειρηνευτική συμφωνία θα έκανε την ένταξη τετελεσμένο γεγονός για το Κίεβο, καθώς οι Βρυξέλλες θα θεωρούσαν ότι δεν μπορούν να υπονομεύσουν την ειρηνευτική διαδικασία αντιτιθέμενες στο γρήγορο χρονοδιάγραμμα.



Η υποστήριξη των ΗΠΑ θα σήμαινε επίσης ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει τον Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει καθυστερήσει τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας, να άρει το βέτο του και να επιτρέψει στο Κίεβο να προχωρήσει στη διαδικασία πολιτικής έγκρισης.



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Κίεβο ότι ο ίδιος και η ομάδα των διαπραγματευτών του «διαμόρφωσαν την προσέγγισή τους σε ορισμένα σημεία σύμφωνα με το γεγονός ότι η Ουκρανία θα είναι στο μέλλον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».



«Το ζήτημα της μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ», είπε ο Ζελένσκι, «εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους Ευρωπαίους και, στην πραγματικότητα και από τους Αμερικανούς».



«Γιατί αν συμφωνήσουμε σε ένα σχέδιο που θα καθορίζει πότε η Ουκρανία θα γίνει μέλος της ΕΕ, οι Αμερικανοί, ως μέρος αυτής της συμφωνίας, θα κάνουν τα πάντα ώστε η ευρωπαϊκή μας πορεία να μην μπορεί να εμποδιστεί από άλλους στην Ευρώπη στους οποίους έχουν επιρροή», είπε.



«Επομένως, οι Ευρωπαίοι είναι πραγματικά απαραίτητοι στις συνομιλίες και είναι θετικό το γεγονός ότι συμμετέχουν».



Η Ουκρανία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην ΕΕ λίγο μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 και τέσσερις μήνες αργότερα της χορηγήθηκε το καθεστώς επίσημου υποψηφίου.



Η επίτροπος της ΕΕ για τη διεύρυνση, Μάρτα Κοζ, δήλωσε τον περασμένο μήνα στην FT ότι τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούσαν να τεθούν σε «δοκιμαστική περίοδο» για μερικά χρόνια και να αποκλειστούν από την Ένωση σε περίπτωση δημοκρατικής οπισθοδρόμησης, σύμφωνα με μια πρόταση που αποσκοπεί στην άρση των ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπο των νέων μελών.



Η συμπερίληψη σε ένα σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας της πορείας της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ έως το 2027 αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την ουκρανική εφημερίδα Mirror of the Week.



Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι θεωρούσε ότι οι ΗΠΑ ήταν «πολύ κοντά στη σύναψη συμφωνίας με τη Ρωσία. Θεωρούσα ότι ήμασταν πολύ κοντά στη σύναψη συμφωνίας με την Ουκρανία».



Είπε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα συμμετάσχουν σε συνάντηση το Σαββατοκύριακο, που θα φιλοξενηθεί από τη Γερμανία, στην οποία Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα επεξεργαστούν ορισμένα από τα πιο δύσκολα σημεία των ειρηνευτικών προτάσεων που έχουν υποβληθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Η σύγκρουση των πολιτισμών

Ο Τραμπ - ο οποίος είχε υποσχεθεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία και να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας σε 24 ώρες - δήλωσε σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, ότι η συμφωνία είχε γίνει «λίγο περίπλοκη, επειδή χωρίζεις τη γη με έναν συγκεκριμένο τρόπο, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα, είναι σαν μια πολύπλοκη συμφωνία ακινήτων επί χίλια».

Η Ρωσία δεν έχει δηλώσει ότι θα αποδεχτεί οποιοδήποτε σχέδιο που αποκλίνει από τις μέγιστες απαιτήσεις της για τον τερματισμό του πολέμου.



Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει ακόμη δει τα τελευταία σχέδια του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ με τη συμβολή της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της.



«Όταν το δούμε, έχω την αίσθηση ότι δεν θα μας αρέσει σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο Ουσάκοφ στους δημοσιογράφους.



Απέρριψε επίσης τις προτάσεις που λένε ότι η περιοχή του Ντονμπάς, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου, θα μπορούσε να γίνει «ελεύθερη οικονομική ζώνη», μια ιδέα που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ, εάν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της από το έδαφος που ελέγχει εκεί.