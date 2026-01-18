Financial Times: Η ΕΕ εξετάζει δασμούς 93 δισ. ευρώ ως απάντηση στις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μπορεί να πλήξουν με δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ (107,71 δισεκατομμύρια δολάρια) τις ΗΠΑ ή να περιορίσουν τις αμερικανικές εταιρίες από την αγορά της Ένωσης, ως απάντηση στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που αντιτίθενται στην εκστρατεία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, γράφει η εφημερίδα Financial Times.



Τα μέτρα αντιποίνων καταρτίζονται για να δώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες το πλεονέκτημα σε κρίσιμες συναντήσεις με τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, που επικαλείται αξιωματούχους που μετέχουν στις προετοιμασίες για τις συναντήσεις στην Ελβετία.

H Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με εκκλήσεις να εφαρμόσει πρωτοφανή οικονομικά αντίμετρα, γνωστά ως «Μηχανισμός Αποτροπής Μέτρων Εξαναγκασμού» ( Anti-Coercion Instrument), στο πλαίσιο της απάντησης της Ένωσης στις δασμολογικές απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος Ευρωπαίων συμμάχων λόγω της Γροιλανδίας.



Ο Τραμπ δεσμεύτηκε το Σάββατο (17/1) να επιβάλει ένα κύμα αυξανόμενων δασμών στα κράτη μέλη της ΕΕ Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Φινλανδία, μαζί με τη Βρετανία και τη Νορβηγία, εωσότου επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, κλιμακώνοντας μία διαμάχη για το μέλλον της αρκτικής νήσου της Δανίας.



Όλες οι χώρες, που υπόκεινται ήδη σε δασμούς 10% και 15%, έχουν στείλει μικρό αριθμό στρατιωτικού προσωπικού στη Γροιλανδία.