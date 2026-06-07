Financial Times: Ο Ζελένσκι έβαλε μπροστά τον Αμπράμοβιτς για να ζητήσει τετ-α-τετ με τον Πούτιν

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή των επαφών ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία φέρνουν στο φως με δημοσίευμά τους οι Financial Times, καθώς όπως αποκαλύπτεται Ρώσος δισεκατομμυριούχος Ρόμαν Αμπράμοβιτς λειτούργησε ως ενδιάμεσος για τη μεταφορά μηνύματος από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.



Στόχος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν να πείσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των απευθείας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Για τον λόγο αυτό, κάλεσε τον Ρομάν Αμπράμοβιτς στο Κίεβο και του ζήτησε να μεταφέρει προσωπικό μήνυμα, εκφράζοντας την ετοιμότητά του για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη.



Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, το μήνυμα είχε παρόμοιο περιεχόμενο με την ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσε ο Ζελένσκι στις αρχές Ιουνίου, ωστόσο ο τόνος του ήταν πιο ήπιος και λιγότερο συγκρουσιακός από τις δημόσιες δηλώσεις που έχουν προηγηθεί.



Η απάντηση από τη Μόσχα ήταν αρνητική, με τον Ρώσο πρόεδρο να τονίζει ότι δεν βλέπει κανένα νόημα στη συνάντηση αυτή. Ο Πούτιν αποκάλυψε ότι συναντήθηκε στις 21 Μαΐου με «έναν από τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών μας κύκλων», χωρίς να τον κατονομάσει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν βλέπει λόγο για συνάντηση με τον Ζελένσκι. Όπως ανέφερε, «Το μόνο νόημα σε αυτό είναι οι Ουκρανοί να σταματήσουν την προέλαση των ενόπλων δυνάμεών μας».

Ανεπίσημος διαμεσολαβητής

Παρότι δεν αναφέρθηκε επίσημα το όνομά του, οι Financial Times υποστηρίζουν ότι ο επιχειρηματίας ήταν ο Αμπράμοβιτς. Ο ίδιος φέρεται να μην ενήργησε με κάποια επίσημη ιδιότητα, αλλά ως ανεπίσημος διαμεσολαβητής ανάμεσα στις δύο πλευρές.



Ο Αμπράμοβιτς έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις επαφές Ρωσίας και Ουκρανίας από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Μεταξύ άλλων, είχε συμβάλει στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, ενώ συνεχίζει να συμμετέχει σε ανταλλαγές κρατουμένων και άλλες ευαίσθητες συνομιλίες.



Παρά τις παρασκηνιακές κινήσεις, οι προσδοκίες για ουσιαστική πρόοδο παραμένουν περιορισμένες. Άνθρωποι από το περιβάλλον του Ζελένσκι εκτιμούν ότι δύσκολα θα υπάρξει σημαντική εξέλιξη πριν από το τέλος του καλοκαιριού, καθώς η διεθνής προσοχή είναι στραμμένη και στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, ενώ η Ρωσία εξακολουθεί να θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει τη θέση της στο πεδίο των μαχών.