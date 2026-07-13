Financial Times: Το Ντουμπάι σχεδιάζει νέο λιμάνι που θα παρακάμπτει το Στενό του Ορμούζ

Η DP World σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα νέο λιμάνι και έναν τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε μια κίνηση που θα μειώσει την εξάρτηση του Ντουμπάι από τον ναυαρχίδα του, τον κόμβο Τζεμπέλ Άλι, και θα παρακάμψει το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως υπογραμμίζεται, ο φορέας εκμετάλλευσης λιμένων με έδρα το Ντουμπάι βρίσκεται σε συνομιλίες για την ανάπτυξη ενός ολοκαίνουργιου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζέιρα και ενός νέου τερματικού σταθμού στο υπάρχον λιμάνι στο ίδιο εμιράτο, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.



Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η DP World έχει γίνει μια από τις πιο διεθνώς παραγωγικές οντότητες των ΗΑΕ, χτίζοντας μια αυτοκρατορία λιμένων και logistics σε όλο τον κόσμο, αλλά η Jebel Ali παραμένει το στολίδι του ομίλου και του ιδιοκτήτη της, του Ντουμπάι. Η μετατόπιση μέρους της χωρητικότητας του λιμανιού εκτός Ντουμπάι σηματοδοτεί μια σεισμική αλλαγή για το εμιράτο, το οποίο έχει καθιερωθεί ως παγκόσμιος εμπορικός και χρηματοοικονομικός κόμβος εν μέρει χάρη στην ανάπτυξη του Jebel Ali.

Η μετατόπιση μέρους της χωρητικότητας του λιμένα εκτός Ντουμπάι σηματοδοτεί μια τεράστια αλλαγή για το εμιράτο, το οποίο έχει καθιερωθεί ως παγκόσμιος εμπορικός και χρηματοοικονομικός κόμβος εν μέρει χάρη στην ανάπτυξη της Jebel Ali. Το νέο έργο αναμένεται να εμβαθύνει την παρουσία της DP World στον Κόλπο του Ομάν, επιτρέποντας στα εμπορευματοκιβώτια να εισέρχονται και να εξέρχονται από τη χώρα χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, πριν μεταφερθούν με φορτηγά δια ξηράς στο Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και τις γειτονικές χώρες του Κόλπου. Το νέο λιμάνι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εντός ενάμιση έτους, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της εταιρείας.

Το Τζεμπέλ Άλι δεν θα αντικατασταθεί πλήρως

Πάντως, η μετακίνηση προς τα ανατολικά δεν σημαίνει ότι το Τζεμπέλ Άλι θα αντικατασταθεί πλήρως. Εδώ και δεκαετίες, ο κόμβος αποτελείται από μια τεράστια οικονομική ελεύθερη ζώνη, αποθήκες δίπλα σε εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας. «Το Jebel Ali θα συνεχίσει να είναι το Jebel Ali», δήλωσε στους FT ανώτερος αξιωματούχος της εταιρείας. «Δεν θα συρρικνωθεί ποτέ». Το συγκεκριμένο λιμάνι, το οποίο διαχειριζόταν 15,6 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια 20 ποδών πέρυσι, έπαιξε κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση του Ντουμπάι ως παγκόσμιου κόμβου logistics και επανεξαγωγής, ιδιαίτερα μεταξύ Κίνας και Αφρικής. Αλλά η τοποθεσία του σημαίνει ότι εξαρτάται από τη στενή πλωτή οδό μεταξύ Ιράν και Ομάν.



Τα σχέδια της DP World καταδεικνύουν πώς ο πόλεμος στο Ιράν ανάγκασε τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες στην περιοχή να επανεξετάσουν τις υποδομές και τους οικονομικούς διαδρόμους που αναπτύχθηκαν με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε αδιάλειπτη διέλευση μέσω του στενού. Πριν από τον πόλεμο, η κυκλοφορία μέσω του στενού ανερχόταν σε περίπου 135 πλοία την ημέρα, αλλά μόλις που ξεπέρασε τις 40 ημερήσιες διαμετακομίσεις από τότε που η πλωτή οδός κηρύχθηκε για λίγο ξανά ανοιχτή, αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν προσωρινή εκεχειρία.



Επισήμως η DP World αρνήθηκε να επιβεβαιώσει λεπτομέρειες για τυχόν έργα στην ανατολική ακτή, αλλά δήλωσε ότι «υπάρχουν σχέδια στα σκαριά σχετικά με αλλαγές ώστε να ξεπεραστεί αυτή η αναστάτωση».