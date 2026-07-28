Συναγερμός στη Φινλανδία λόγω drones: «Κλείδωσε» ο εναέριος χώρος - Περιορίστηκε η ναυσιπλοΐα

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Φινλανδία, καθώς οι αρχές της χώρας έλαβαν προληπτικά μέτρα κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, λόγω του κινδύνου εισόδου μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή.

Ο φινλανδικός στρατός ανακοίνωσε ότι έκλεισε τμήμα του εθνικού εναέριου χώρου και περιόρισε τη θαλάσσια κυκλοφορία στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

Σε επιφυλακή για πιθανή είσοδο drones

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, τα μέτρα ελήφθησαν προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να επιχειρήσουν άμεσα σε περίπτωση που drones ξεφύγουν από την πορεία τους και εισέλθουν στην περιοχή, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα λήψης ασφαλών αντίμετρων και την προστασία των πολιτών.

Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο στρατός δεν μπορεί να σχολιάσει την πηγή των πληροφοριών σχετικά με πιθανή δραστηριότητα drones, καθώς πρόκειται για επιχειρησιακές πληροφορίες.

Η Φινλανδία, όπως και άλλες χώρες της βόρειας και ανατολικής Ευρώπης, έχει αυξήσει την επιτήρηση της περιοχής μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ανησυχία για τον αντίκτυπο του πολέμου στα σύνορα του ΝΑΤΟ

Ουκρανικά στρατιωτικά drones που είχαν στόχο τη Ρωσία έχουν φέτος ξεφύγει από την πορεία τους και έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει πλέον άμεσα και τα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones μεγάλης εμβέλειας εναντίον στόχων στη Ρωσία. Το Κίεβο και σύμμαχοί του στο ΝΑΤΟ έχουν αποδώσει σε ρωσικές παρεμβολές την εκτροπή ορισμένων ουκρανικών drones προς τον εναέριο χώρο χωρών της Συμμαχίας.

Από την πλευρά της, η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι κατευθύνει σκόπιμα drones προς τις συνοριακές περιοχές, εντείνοντας την ήδη αυξημένη ένταση στην περιοχή.