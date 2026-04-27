Φινλανδία: Πιλότοι σχεδίασαν φαλλικά σχήματα στον ουρανό - Αντιμετωπίζουν πειθαρχικές συνέπειες

Αμηχανία αλλά και… πειθαρχικές αναταράξεις προκάλεσε ένα ασυνήθιστο περιστατικό στη Πολεμική Αεροπορία της Φινλανδίας, όταν δόκιμοι πιλότοι φέρονται να «ζωγράφισαν» προκλητικά σχήματα στον ουρανό κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Telegraph, οι έφεδροι μαθητές του προγράμματος εκπαίδευσης πέταξαν δύο εκπαιδευτικά αεροσκάφη τύπου Grob G 115 στις 13 Απριλίου, εκτελώντας άσκηση με στροφές. Ωστόσο, η ανάλυση των δεδομένων πτήσης μέσω της πλατφόρμας Flightradar24 αποκάλυψε μια ακολουθία ελιγμών που παρέπεμπε σε φαλλικά σχήματα, προκαλώντας αντιδράσεις.

Οι δόκιμοι, που συμμετείχαν στο απαιτητικό πρόγραμμα της Ακαδημίας Πολεμικής Αεροπορίας στο Τικακόσκι, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πειθαρχικές συνέπειες. Όπως ξεκαθάρισε εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας, «οι στρατιωτικοί οφείλουν να τηρούν κανόνες συμπεριφοράς και επαγγελματισμού, κάθε απόκλιση εξετάζεται και αντιμετωπίζεται αναλόγως».

Παρά τον θόρυβο που προκλήθηκε, διευκρινίστηκε ότι οι πτήσεις εκτελέστηκαν εντός των προβλεπόμενων διαδρομών, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια άλλων αεροσκαφών. Ήδη, ωστόσο, έχει διαταχθεί έρευνα για το περιστατικό, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες.

Το Grob G 115 E αποτελεί βασικό «εργαλείο» εκπαίδευσης για νέους πιλότους, καλύπτοντας ανάγκες πλοήγησης, πτήσεων με όργανα αλλά και ακροβατικών ελιγμών.

Η παρόμοια σύμπτωση το 2021

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που τέτοιου είδους «καλλιτεχνικές» παρεκτροπές βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Το 2021, πιλότοι της Royal Air Force είχαν προκαλέσει αντίστοιχο σάλο, όταν οι διαδρομές πτήσης τους σχημάτισαν ένα παρόμοιο περίγραμμα στον ουρανό της Βρετανίας, με την επίσημη θέση τότε να κάνει λόγο για… σύμπτωση.

Ανάλογο περιστατικό καταγράφηκε και το 2020, όταν αεροσκάφος της Pobeda φέρεται να χάραξε αντίστοιχο σχήμα, σε μια κίνηση που αποδόθηκε σε ένδειξη στήριξης προς τον ποδοσφαιριστή Αρτέμ Ντζιούμπα.

Ένα περιστατικό που μπορεί να μην έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων, ωστόσο ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια επαγγελματισμού ακόμη και… στα 30.000 πόδια.