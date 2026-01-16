Φίνος Φιλμ: «Αποχαιρετούμε τη Μέλπω Ζαρόκωστα, την πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία»

Κάθε μέρα μένουμε όλο και πιο φτωχοί καλλιτεχνικά… Ο θάνατος της Μέλπως Ζαρόκωστα ήρθε να προστεθεί στους άλλους που είχαμε τις πρώτες μέρες του 2026 και να αφήσει το ελληνικό θέατρο ακόμα πιο φτωχό, ακόμα πιο μόνο…

Η πρωταγωνίστρια του θεάτρου, του σινεμά και της τηλεόρασης είχε κάνει πολλές επιτυχίες της με τη Φίνος Φιλμ και φυσικά η κινηματογραφική εταιρία δεν θα μπορούσε να την ξεχάσει. Της ετοίμασε λοιπόν ένα συγκινητικό αφιέρωμα το οποίο ανάρτησε στη σελίδα της στο Instagram. Στο βίντεο βλέπουμε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές της στιγμές στα φιλμ του παλιού κι αγαπημένου ελληνικού σινεμά, στιγμές με την ίδια να χαμογελά, να ερωτεύεται, να προβληματίζεται, να σκέφτεται, να ταξιδεύει…

«Διέπρεψε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό»

«Ένα ακόμη αντίο κι αυτό με μεγάλη δυσκολία. Αποχαιρετούμε σήμερα την πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της Φίνος Φιλμ, την αγαπημένη Μέλπω Ζαρόκωστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Μια πολυσχιδής καλλιτέχνης, με ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια, που διέπρεψε όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως συγγραφέας και στιχουργός, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στις καρδιές μας θα μείνουν για πάντα οι ερμηνείες της στις δεκατρείς ταινίες που γύρισε με τη Φίνος Φιλμ. Aπό τις πασίγνωστες κωμωδίες «Η Βίλλα των Οργίων», «Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε» και «Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα», μέχρι τα κλασικά νουάρ «Ο Θάνατος θα Ξανάρθει» και «Όταν η Πόλις Πεθαίνει», η Μέλπω Ζαρόκωστα έντυνε πάντα τις ταινίες του Φίνου με ποιότητα, γοητεία και αληθινή φινέτσα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της», σημειώνει στην ανάρτησή της η Φίνος Φιλμ.