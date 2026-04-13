Φίνος Φιλμ: Τιμά την Έλλη Λαμπέτη και γιορτάζει τα 100 χρόνια από τη γέννησή της

Στις 13 Απριλίου 1926 ήρθε στον κόσμο η Έλλη Λούκου, το κοριτσάκι που αργότερα όλη η Ελλάδα θα γνώριζε ως Έλλη Λαμπέτη. 100 χρόνια μετά τη γέννησή της, η Φίνος Φιλμ θυμάται τη μεγάλη πρωταγωνίστρια που ξεχώρισε όσο λίγες στο ελληνικό σινεμά και στο θέατρο και της χαρίζει μια πολύ ιδιαίτερη ανάρτηση στη σελίδα της στο Instagram.

«100 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη γέννηση της Έλλης Λαμπέτη. Μιας γυναίκας - σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, που μάγεψε με τις ερμηνείες της επί σκηνής και, παρά τις ελάχιστες εμφανίσεις της στον κινηματογράφο, κατάφερε και εκεί να διατηρήσει εκείνη τη σπάνια ποιότητα που την έκανε να μοιάζει πάντα αληθινή.

Εύθραυστη και μελαγχολική, αλλά και περιπετειώδης, με θυελλώδεις έρωτες, δικαστικές διαμάχες και τεράστιες καλλιτεχνικές επιτυχίες, έζησε μια ζωή έντονη και βαθιά θεατρική. Έφυγε νωρίς, μόλις στα 57 της χρόνια, όμως το αποτύπωμά της υπήρξε μεγάλο, φωτεινό και τολμηρό.

Διεθνής καριέρα

«Με τη Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε στην πολυβραβευμένη ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Το τελευταίο ψέμα» (1958), όπου η ερμηνεία της έκανε τους κριτικούς του Φεστιβάλ των Καννών να μνημονεύουν το όνομά της δίπλα σε εκείνο της Γκρέτα Γκάρμπο, ενώ υπήρξε και υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Ξένης Ηθοποιού στα BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας.

100 χρόνια μετά, η Έλλη Λαμπέτη παραμένει ένα πρόσωπο που δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά στη μνήμη και στο φως του ελληνικού πολιτισμού».