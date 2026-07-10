Φιντάν: «Κοντά σε λύση για CAATSA και F-35 - Τρίτες χώρες προσπαθούν να επηρεάσουν τις ΗΠΑ»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την άρση των τελευταίων εμποδίων στις αμυντικές σχέσεις Άγκυρας – Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι τόσο το ζήτημα των κυρώσεων CAATSA όσο και η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 μπορούν να επιλυθούν, εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση των ηγετών των δύο χωρών.

Σε δηλώσεις του, στην τουρκική κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ο Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρέθηκε επί μακρόν αντιμέτωπη με επίσημες και ανεπίσημες κυρώσεις από ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι, μετά από εντατικές διπλωματικές προσπάθειες, τα περισσότερα προβλήματα έχουν πλέον ξεπεραστεί.

Όπως είπε, στην Ευρώπη το θέμα των περιορισμών «έχει πάψει να αποτελεί πρόβλημα», ενώ στις ΗΠΑ έχουν ήδη διευθετηθεί όσα ζητήματα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσω διοικητικών αποφάσεων.

Τα δύο βασικά ζητήματα

Ο Τούρκος υπουργός σημείωσε ότι παραμένουν δύο βασικά ζητήματα που απαιτούν νομοθετικές παρεμβάσεις: οι κυρώσεις βάσει του νόμου CAATSA και η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

«Εφόσον υπάρχει αυτή η βούληση και στους δύο ηγέτες, εμείς ως υπουργοί λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυσή τους. Θεού θέλοντος σύντομα θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν υπάρχουν προσδοκίες άμεσων εξελίξεων, ο Φιντάν απάντησε καταφατικά, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η Άγκυρα βρίσκεται αντιμέτωπη με προσπάθειες τρίτων χωρών να επηρεάσουν αρνητικά την αμερικανική πολιτική.

«Η Τουρκία, όπως έχει φίλους, έχει και εχθρούς. Βλέπουμε ότι ορισμένες χώρες διεξάγουν δραστηριότητες λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αμερικανική πολιτική θα βρεθεί μπροστά σε ένα δίλημμα, ανάμεσα στη στρατηγική σημασία της Τουρκίας και στις πιέσεις αυτών των παραγόντων. Η διαχείριση αυτού είναι έργο της διπλωματίας και πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσουμε και αυτά τα ζητήματα», ανέφερε.