Φιντάν: «Οι συνεργασίες της Ελλάδας με το Ισραήλ φέρνουν προβλήματα, φέρνουν πόλεμο»

Κριτική προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία άσκησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, επαναφέροντας το αφήγημα της Άγκυρας περί «αντιτουρκικού άξονα» στην Ανατολική Μεσόγειο.



Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί ένα πλέγμα συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, το οποίο κατά την τουρκική πλευρά δημιουργεί την εικόνα μιας προσπάθειας γεωπολιτικής πίεσης προς την Άγκυρα.



Όπως ανέφερε, η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είχε εντοπίσει από νωρίς τις κινήσεις αυτές, παρεμβαίνοντας ώστε να αποτραπεί η διεύρυνσή τους με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της περιοχής.



Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα, κατηγορώντας την ότι ακολουθεί «μοναχική και επικίνδυνη στρατηγική», εκτός της γραμμής άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Παράλληλα, έβαλε στο στόχαστρο και τη Λευκωσία, σημειώνοντας ότι οι επιλογές της δεν ενισχύουν την ασφάλεια, αλλά εντείνουν την αστάθεια στην περιοχή.



Αναφερόμενος στις στρατιωτικές συνεργασίες με το Ισραήλ, ο Φιντάν εξέφρασε την άποψη ότι δεν είναι αναγκαίες, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία απολαμβάνει ευρωπαϊκής στήριξης.



Προειδοποίησε ότι τέτοιες πολιτικές ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω ένταση και συγκρούσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καλώντας εμμέσως Αθήνα και Λευκωσία να επανεξετάσουν τη στάση τους.



Σχετικά με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ο Χακάν Φιντάν είπε πως η Τουρκία είναι υπέρ της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ειρηνικά μέσα, όπως είπε.