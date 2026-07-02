Φιντάν: «Σε τροχιά άρσης οι κυρώσεις CAATSA κατά της Τουρκίας - Πιθανό το επόμενο βήμα για τα F-35»

Την εκτίμηση ότι οι αμερικανικές κυρώσεις CAATSA που επιβλήθηκαν στην Τουρκία βρίσκονται σε διαδικασία άρσης εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πλέον κοινή πολιτική βούληση από Άγκυρα και Ουάσινγκτον για την αποκατάσταση των σχέσεων.

Σε συνέντευξή του στο CNN Türk, ο Φιντάν ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη συμφωνήσει πολιτικά στην άρση των κυρώσεων και πως βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες.

«Και οι δύο ηγέτες, αλλά και οι δύο χώρες, επιθυμούν την άρση των κυρώσεων. Τα απαιτούμενα βήματα γίνονται ήδη και από τις δύο πλευρές», δήλωσε.

Νέα δεδομένα για τα F-35

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με το ενδεχόμενο άρσης του αποκλεισμού της Τουρκίας από τα μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35.

O Φιντάν υποστήριξε, ότι η επανέναρξη των πωλήσεων των αεροσκαφών αποτελεί διοικητική απόφαση, η οποία θα μπορούσε να ακολουθήσει την άρση των κυρώσεων CAATSA, ενώ διευκρίνισε ότι διαφορετικό και πιο σύνθετο ζήτημα αποτελεί η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα ως βιομηχανικού εταίρου.

«Ο Τραμπ έρχεται στην Άγκυρα λόγω Ερντογάν»

Ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε επίσης στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να συμμετάσχει έπειτα από προσωπική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι αναζητά «νέους εχθρούς» για να αποκαταστήσει τη διεθνή εικόνα του, ενώ επανέλαβε ότι η Άγκυρα θεωρεί τη στήριξη των ΗΠΑ στις κουρδικές δυνάμεις YPG βασικό ζήτημα στις διμερείς σχέσεις.