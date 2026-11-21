Αιχμές κατά του ελληνικού και του ισραηλινού λόμπι στις ΗΠΑ, τα οποία κατηγόρησε ότι επιχειρούν να επηρεάσουν την αμερικανική πολιτική σε βάρος της Τουρκίας, εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Χακάν Φιντάν, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο τουρκικό δίκτυο TGRT Haber.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις εκκρεμότητες στις σχέσεις Άγκυρας – Ουάσιγκτον, με αιχμή την άρση των κυρώσεων CAATSA, την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F35 και το ζήτημα των ρωσικών S-400, υποστήριξε ότι υπάρχει πολιτική βούληση από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης για την επίλυσή τους, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν θεσμικά και νομοθετικά εμπόδια.

Όπως ανέφερε, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει ενημερώσει την τουρκική πλευρά ότι οι περιορισμοί που έχουν θεσπιστεί με νόμο αφήνουν ελάχιστα περιθώρια ελιγμών στην εκτελεστική εξουσία. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχουν θέσει εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο ως στόχο την επίλυση του ζητήματος.

Πόλεμος των λόμπι στις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας απέδωσε σημαντικό μέρος των εμποδίων στην επιρροή συγκεκριμένων κύκλων στην Ουάσιγκτον, κάνοντας ειδική αναφορά στο ισραηλινό και το ελληνικό λόμπι.

«Ενεργοποιούνται το ισραηλινό και το ελληνικό λόμπι και προβαίνουν σε μια σειρά ενεργειών. Επηρεάζουν την τοπική πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Φιντάν, η αντιπαράθεση αυτή συνδέεται και με τη σύγκρουση δύο διαφορετικών προσεγγίσεων στην αμερικανική πολιτική, εκείνης που προτάσσει το σύνθημα «Πρώτα η Αμερική» και εκείνης που, όπως είπε, προτάσσει το «Πρώτα το Ισραήλ».

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία για την αγορά των ρωσικών S-400 δεν εφαρμόστηκε με τον ίδιο τρόπο σε άλλες χώρες που έχουν προμηθευτεί ρωσικά αμυντικά συστήματα, ενώ εκτίμησε ότι ορισμένες ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις, κυρίως το Ισραήλ, δεν επιθυμούν την ενίσχυση του ρόλου και της αμυντικής συνεργασίας της Τουρκίας.

Παρά τις δυσκολίες, ο Φιντάν εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το ζήτημα θα ξεπεραστεί, επισημαίνοντας ότι η τουρκική πλευρά συνεχίζει τις προσπάθειες σε συντονισμό με την αμερικανική κυβέρνηση.

«Είμαστε ένα έθνος που ξέρει τι είναι ο πόλεμος»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφερόμενος στην αμυντική υποστήριξη προς τη Σαουδική Αραβία και στο ενδεχόμενο εμπλοκής της Τουρκίας στην Υεμένη, ο Χακάν Φιντάν διευκρίνισε ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση για αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στη χώρα.

Όπως είπε, η τουρκική πολιτική επικεντρώνεται στην υποστήριξη της άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να υπάρχει απόφαση για στρατιωτική παρουσία στην Υεμένη.

Ωστόσο, ο Τούρκος υπουργός χρησιμοποίησε ιδιαίτερα χαρακτηριστική διατύπωση για τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας του, τονίζοντας:

«Είμαστε ένα έθνος που ξέρει τι είναι ο πόλεμος. Ο πόλεμος είναι δική μας υπόθεση. Έχουμε κάνει πολλούς πολέμους. Είθε ο Θεός να μας φυλάει μακριά από τον πόλεμο, αλλά όταν τεθεί το ζήτημα του πολέμου, θα προέλθει από ένα πεδίο που γνωρίζουμε. Μην ανησυχείτε».

Ο Φιντάν πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, το υπουργείο Άμυνας, οι υπηρεσίες πληροφοριών και η τουρκική διπλωματία είναι σε θέση να αξιολογούν τις εξελίξεις και να διαχειρίζονται τις κρίσεις.