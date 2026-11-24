Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον αγιασμό και τον εξορκισμό; Ποιος έχει την ευλογία και την άδεια να πραγματοποιεί εξορκισμούς; Μπορεί ένα σπίτι να είναι στοιχειωμένο από κάποιον δαίμονα ή να υπάρχουν πνεύματα νεκρών;

Η εκπομπή «Έρευνα» του FLASH ρίχνει φως στο σκοτάδι του δαιμονισμού και στους αυτοαποκαλούμενους «Θεουργούς», που ισχυρίζονται ότι ξορκίζουν το κακό από ανθρώπους και σπίτια. Ο Παναγιώτης Σουρέλης παρουσιάζει -σήμερα στις 17:00 στο Flash.gr καθώς και στο κανάλι του FLASH στο You Tube- το νέο επεισόδιο του εβδομαδιαίου Vidcast, βάζοντας στο επίκεντρο ένα θέμα που αναδύεται μακριά από την απτή πραγματικότητα;

Εξορκισμοί κατά παραγγελία, ακόμη και εξ αποστάσεως, με αμοιβές που φτάνουν τα 1.200 ευρώ. Η κάμερα της εκπομπής καταγράφει έναν εξορκισμό σε «στοιχειωμένο» σπίτι στη Ναύπακτο. Η ιδιοκτήτρια κάλεσε τον «Θεουργό» όταν είδε, όπως λέει στην εκπομπή, το πνεύμα του νεκρού ηλικιωμένου που έμενε πριν από αυτήν. Πόσο κόστισε η τελετουργία;

Ο «Θεουργός» αποκαλύπτει ότι αν χρειαστεί, κάνει εξορκισμούς εξ αποστάσεως προκειμένου να βοηθήσει κάποιον που ταλαιπωρείται από πνεύμα. Επίσης, δεν διστάζει να εξομολογηθεί το παρελθόν του στο σατανισμό, ενώ περιγράφει τις τελετές όπου συμμετείχε.

Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για τους εξορκισμούς και για ποιους κινδύνους προειδοποιεί;