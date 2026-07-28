FLASH «Έρευνα» - Κάμπινγκ: Από τη σκηνή στο Glamping - Ύπνος κάτω από τα αστέρια ή 1.000€ η βραδιά;

H λέξη από μόνη της αρκεί για να περιγράψει τη νέα τάση στο κάμπινγκ.

Glamping: Glamorous και camping. Καμία θυσία στις ανέσεις. Καθημερινότητα και διαβίωση όπως στα πιο πολυτελή ξενοδοχεία όλης της χώρας. Αλλά με μία αίσθηση ελευθερίας που σου δίνει ένα 24ωρο μέσα στη φύση.

Μέσα στη φύση ζουν όμως και οι παραθεριστές που επιλέγουν το ελεύθερο κάμπινγκ. Τον ύπνο κάτω από τα αστέρια και δίπλα στο κύμα.

Οι πρώτοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν έως και 1.000 ευρώ τη βραδιά και οι δεύτεροι έως 40 ευρώ για τις καθημερινές τους ανάγκες.

Οι διακοπές στην παραλία της Χιλιαδούς στην Εύβοια. Ένας πανέμορφος τόπος που έχει γίνει συνώνυμο του ελεύθερου κάμπινγκ. Εκεί ο Παναγιώτης Σουρέλης συνάντησε παραθεριστές που μιλούν για την αγαπημένη τους συνήθεια. Πώς ξεκίνησαν το ελεύθερο κάμπινγκ, πώς ζουν κάθε μέρα κάτω από τον ήλιο, πώς προγραμματίζουν το φαγητό τους, πού φορτίζουν τα κινητά τους. Τι κάνουν όταν εμφανίζεται η αστυνομία ή το λιμενικό. Θα άλλαζαν το αγαπημένο τους ελεύθερο κάμπινγκ για ένα εξαιρετικό δωμάτιο σε πολυτελές ξενοδοχείο;

Η διανυκτέρευση των 1.000 ευρώ

Η παραλία της Χιλιαδούς από τη Βούλα των νοτίων προαστίων της Αττικής απέχει 160 χιλιόμετρα. Δυόμιση ώρες με το αυτοκίνητο. Η «Έρευνα» βρέθηκε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά Glamping που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

«Το παιδί μου επέστρεψε από κάμπινγκ έχοντας δαγκωματιές από τσιμπούρι» λέει μία από τις επισκέπτριες που συνειδητά έχει επιλέξει να πληρώνει έως και 1.000 ευρώ τη διανυκτέρευση προκειμένου να έχει όλες τις ανέσεις ενός ξενοδοχείου αλλά μέσα στη φύση. Και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να φανταστεί τις διακοπές της χωρίς κινητό τηλέφωνο ή με την αγωνία για το που θα το φορτίσει.

Ο Παναγιώτης Σουρέλης με την «Έρευνα» παρουσιάζει τα κάμπινγκ των «δυο ταχυτήτων».

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