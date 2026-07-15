FLASH «Περίπολος»: Τι χρειάζεται για να απογειωθεί ένα Rafale - Στα «Γεράκια» της 332 Μοίρας

Τι χρειάζεται πραγματικά για να απογειωθεί ένα Rafale;

Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στο cockpit, αλλά σε μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που εργάζεται αθόρυβα, με απόλυτη πειθαρχία, τεχνογνωσία και αίσθημα ευθύνης.

Η «Περίπολος» και ο Δημήτρης Κρικέλας επισκέπτονται την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα και ακολουθεί από κοντά τους χειριστές και τους τεχνικούς της 332 Μοίρας. Μέσα από αποκλειστικές εικόνες και προσωπικές μαρτυρίες, αποκαλύπτεται η απαιτητική καθημερινότητα πίσω από κάθε αποστολή, από την προετοιμασία και τη συντήρηση μέχρι τη στιγμή που η καλύπτρα κλείνει και το μαχητικό απογειώνεται.

Οι ιπτάμενοι μιλούν για την ευθύνη, την εκπαίδευση και τις θυσίες που απαιτεί η πτήση με ένα από τα πλέον σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη στον κόσμο, ενώ οι τεχνικοί εξηγούν τον Rafale ρόλο τους στην ασφάλεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα κάθε Rafale.

Ένα επεισόδιο αφιερωμένο στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τα «Γεράκια» της 332 Μοίρας και αποδεικνύουν καθημερινά ότι η επιχειρησιακή υπεροχή δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, αλλά κυρίως επαγγελματισμού, συνεργασίας και απόλυτης αφοσίωσης στην αποστολή.

Δείτε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Κρικέλα στην εκπομπή «Περίπολος» στο flash.gr και σε YouTube, Instagram, X και TikTok