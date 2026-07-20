FLASH «The Room»: Τον πέρασαν για τον βουλευτή, έφαγε το ξύλο - Η ιστορία των διδύμων Χριστοδουλάκη

Ο FLASH παρουσιάζει το «The Room». Τη νέα πρωτότυπη εβδομαδιαία διαδικτυακή εκπομπή με την Χρίσλα Γεωργακοπούλου η οποία υποδέχεται τους καλεσμένους της στο «δωμάτιο» για μια συζήτηση φιλική και ανοιχτή.

Το «The Room» είναι μια πρόσκληση σε μια ειλικρινή κουβέντα όπου η ανθρώπινη πλευρά του κάθε καλεσμένου έχει τον πρώτο λόγο. Οι αναμνήσεις, οι στιγμές που τον σημάδεψαν και όσα σπάνια έχουν πει οι ίδιοι. Μια εξομολόγηση πάνω απ' όλα.

Τα «Χριστοδουλάκια»: Ο ένας έφαγε ξύλο... για τον άλλον

Για πρώτη φορά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης βρέθηκε μαζί με τον δίδυμό του Αλέξανδρο μπροστά στις κάμερες του The Room, σε μια συνέντευξη με άγνωστες ιστορίες, γέλιο, συγκίνηση και προσωπικές στιγμές.

Στα highlights της συζήτησης η αποκάλυψη ενός περιστατικού που μέχρι σήμερα παρέμενε άγνωστο: όταν ο Αλέξανδρος βρέθηκε να τρώει ξύλο επειδή κάποιοι τον πέρασαν για τον Μανώλη και κατέληξε στο νοσοκομείο. Μια ιστορία που αποδεικνύει ότι η ζωή των διδύμων έχει πολλές φορές απρόβλεπτες συνέπειες.

Οι δύο αδελφοί θυμήθηκαν επίσης την περίοδο της καραντίνας και μια χαρακτηριστική παρεξήγηση με δημοσιογράφο, η οποία προκάλεσε σύγχυση εκείνη τη στιγμή, αλλά σήμερα αποτελεί μία από τις πιο αστείες ιστορίες που έχουν να διηγούνται.

Η κουβέντα δεν περιορίστηκε μόνο στο παρελθόν και τον τρόπο που μεγάλωσαν και την ίδια βαθμολογία στις Πανελλήνιες. Ο Μανώλης και ο Αλέξανδρος μίλησαν για την οικογένεια που ονειρεύονται να δημιουργήσουν, τις αξίες που τους καθοδηγούν και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται το μέλλον τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η συζήτηση γύρω από την πολιτική πορεία του Μανώλη Χριστοδουλάκη, με αναφορές στις ευφάνταστες προτάσεις που έχουν ακουστεί κατά καιρούς για τις προεκλογικές του καμπάνιες. Προτάσεις που, όπως φάνηκε, θα μπορούσαν να μπερδέψουν ακόμη περισσότερο όσους προσπαθούν να ξεχωρίσουν τα δύο αδέλφια.

Μια συνέντευξη στο The Room που ανέδειξε όχι μόνο τη μοναδική σχέση των δύο διδύμων αδελφών, αλλά και τις ξεχωριστές προσωπικότητές τους, πίσω από την εντυπωσιακή ομοιότητα που τόσα χρόνια προκαλεί συζητήσεις.

Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση πέτυχε κάτι σπάνιο: να έχει δύο πρωταγωνιστές, χωρίς να χρειάζεται... διπλή μετάδοση.

Δείτε το «The Room» στο flash.gr και σε YouTube, Instagram, X και TikTok.