«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Το Ιράν χτύπησε τάνκερ στον Κόλπο - Εκρήξεις σε Τεχεράνη και Ιερουσαλήμ

Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε οριακό σημείο, με νέα πλήγματα εναντίον του Ισραήλ και κρατών του Κόλπου, την ώρα που η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Το νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων έρχεται παρά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν καίριες ενεργειακές και πετρελαϊκές υποδομές της Τεχεράνης, εφόσον δεν υπάρξει άμεσα συμφωνία.

Στο επίκεντρο των αμερικανικών προειδοποιήσεων βρίσκεται και το νησί Χαργκ, στρατηγικός κόμβος για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα διαμηνύσει ότι, εάν δεν υπάρξει γρήγορη διευθέτηση και αν δεν αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στο στενό του Χορμούζ, η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να κλιμακώσει ακόμη περισσότερο τα πλήγματα.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις έχουν πλέον περάσει «ξεκάθαρα» το μέσο της διαδρομής ως προς τους επιχειρησιακούς στόχους, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη λήξη του πολέμου. Όπως είπε, η εκτίμηση αυτή αφορά την πρόοδο των αποστολών και όχι απαραίτητα τη χρονική διάρκεια της σύγκρουσης.

Εκρήξεις σε Τεχεράνη και Ιερουσαλήμ

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν νέες ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη και σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε τμήματα της πρωτεύουσας, έπειτα από νέους βομβαρδισμούς. Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει κατοίκους συγκεκριμένης συνοικίας να απομακρυνθούν λόγω επικείμενης επιχείρησης εναντίον «στρατιωτικής υποδομής».

Παράλληλα, όπως μεταδίδει ο Guardian, εκρήξεις ακούστηκαν και πάνω από την Ιερουσαλήμ, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ ενεργοποιήθηκε για την αναχαίτιση πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

WATCH: Iranian missile evading Israel’s air defenses over Tel Aviv. pic.twitter.com/ZojcTgCj7S — Clash Report (@clashreport) March 30, 2026

«Φλέγεται» ο Κόλπος

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η επέκταση των επιθέσεων στον Κόλπο. Σύμφωνα με κρατικά μέσα του Κουβέιτ, πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο γεμάτο πετρέλαιο χτυπήθηκε κοντά στο Ντουμπάι και τυλίχθηκε στις φλόγες, με τις αρχές να προειδοποιούν για κίνδυνο θαλάσσιας ρύπανσης. Σύμφωνα με το Reuters, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την απόδοση ευθύνης.

Στο Ντουμπάι, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από πτώση συντριμμιών μετά από ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας. Ταυτόχρονα, στη Σαουδική Αραβία αναφέρθηκε ότι αναχαιτίστηκαν πολλαπλοί πύραυλοι, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η κρίση ξεπερνά πλέον τα όρια της άμεσης ιρανοϊσραηλινής αντιπαράθεσης και αποκτά ευρύτερη περιφερειακή διάσταση.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε το Ριάντ να απομακρύνει τις αμερικανικές δυνάμεις από το έδαφός του, υποστηρίζοντας ότι τα ιρανικά πλήγματα σε κράτη του Κόλπου στρέφονται κατά όσων συνδράμουν τις επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή, στην Τεχεράνη εξετάζονται ακόμη πιο επιθετικά μέτρα γύρω από τα στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, κοινοβουλευτική επιτροπή ενέκρινε σχέδιο για επιβολή τελών διέλευσης, αλλά και για πλήρη απαγόρευση σε πλοία που ανήκουν ή συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκαλείται εκτάκτως σήμερα, έπειτα από τον θάνατο τριών κυανόκρανων στον Λίβανο, σε ένα ακόμη μέτωπο που επιβαρύνεται από τη γενικευμένη αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Παράλληλα, ο πόλεμος συνεχίζει να ασκεί ισχυρές πιέσεις στις αγορές ενέργειας, με το αμερικανικό αργό να διαπραγματεύεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το Brent να κινείται ακόμη υψηλότερα.

Στο μεταξύ, οι υπουργοί Οικονομικών και Ενέργειας της G7 δηλώνουν έτοιμοι να λάβουν μέτρα για τη σταθεροποίηση της αγοράς, ενώ οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στις δηλώσεις περί προόδου στις επαφές με την Τεχεράνη. Παρά τις ενδείξεις διπλωματικής κινητικότητας, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται αμείωτες, με το ενδεχόμενο περαιτέρω περιφερειακής ανάφλεξης να παραμένει ανοιχτό.