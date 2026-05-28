Φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή: Το Ιράν χτύπησε βάση των ΗΠΑ - Πυρά και εναντίον αμερικανικού τάνκερ

Νέα ένταση επικρατεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/5) στα Στενά του Ορμούζ, με τις ΗΠΑ να ανακοινώνουν ότι κατέρριψαν ιρανικά drones κοντά στη Μπαντάρ Αμπάς και την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ εναντίον αμερικανικού τάνκερ.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το Tasnim, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης πυροβόλησε προς αμερικανικό πετρελαιοφόρο που επιχειρούσε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ με κλειστό ραντάρ, αναγκάζοντάς το να αλλάξει πορεία.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο, οι ΗΠΑ απάντησαν με πυρά προς ανοιχτή περιοχή γύρω από τη Μπαντάρ Αμπάς, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή ζημιές.

Iranian regime media writes that the IRGC forces fired on an American oil tanker trying to cross the Strait of Hormuz today pic.twitter.com/RDhHDkxhXv — Visegrád 24 (@visegrad24) May 28, 2026

Ιρανικά μέσα μετέδωσαν αργότερα ότι ακόμη τέσσερα πλοία επιχείρησαν να διασχίσουν το Στενό τα ξημερώματα της Πέμπτης, αλλά απομακρύνθηκαν έπειτα από προειδοποιητικά πυρά.

«Τέσσερα πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ και να εισέλθουν στον Περσικό Κόλπο χωρίς συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε το IRIB μέσω Telegram, επικαλούμενο αξιωματικό, διευκρινίζοντας πως το συμβάν αυτό σημειώθηκε περί τις 00:35, αλλά χωρίς να ξεκαθαρίσει τον τύπο των πλοίων αυτών, ούτε την εθνικότητά τους.

«Προειδοποιήθηκαν, αλλά καθώς αγνόησαν τις προειδοποιήσεις βλήθηκαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά επιθετικά drones και έπληξαν κέντρο ελέγχου στη Μπαντάρ Αμπάς, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει ακόμη ένα drone.

Ο ίδιος αξιωματούχος χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις «αμιγώς αμυντικές», υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η προστασία αμερικανικών δυνάμεων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή.

Σε αντίποινα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση. Δεν ξεκαθάρισαν ποια, όμως οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιχειρούσαν για να αποκρούσουν επιθέσεις «με εχθρικούς πυραύλους και drones».

Τα επεισόδια αυτά είναι τα σοβαρότερα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή ανακωχή, την 8η Απριλίου, έπειτα από έναν μήνα και πλέον πολέμου, αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών και ιρανικών πληγμάτων αντιποίνων με χιλιάδες νεκρούς, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο.

Πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ - Φωτ.: Reuters

Επίθεση με πυραύλους και drones στο Κουβέιτ

Από την πλευρά του, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική του άμυνα αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ σειρήνες συναγερμού ακούγονται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το Γενικό Επιτελείο του στρατού ανέφερε ότι οι ήχοι εκρήξεων που ακούγονται οφείλονται στις αναχαιτίσεις των «εχθρικών επιθέσεων» από τα συστήματα αεράμυνας.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Τραμπ: «Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ»

Η νέα ένταση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αναφορές περί συμφωνίας για κοινή διαχείριση του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν και το Ομάν.

«Κανείς δεν θα ελέγχει το Στενό. Είναι διεθνή ύδατα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στην Persian Gulf Strait Authority, τον ιρανικό φορέα που δημιουργήθηκε για τη διαχείριση της διέλευσης πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.