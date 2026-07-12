Φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή: Το Ιράν επιτέθηκε σε εμπορικό πλοίο - Με μπαράζ πυρών απαντούν οι ΗΠΑ

Νέος κύκλος ανταλλαγής πυρών ξέσπασε τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, μία ακόμα εξέλιξη που δείχνει ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή είναι πλέον παρελθόν.

Τον εκ νέου αποκλεισμό των Στενών ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7) το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν. Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ προχώρησαν σε νέο κύκλο βομβαρδισμών σε ιρανικές θέσεις στην ευρύτερη περιοχή των Στενών, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με βαλλιστικές επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών.

Ιράν: «Χτυπήσαμε πλοίο που έπλεε σε μη εγκεκριμένη διαδρομή»

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Reuters, η νέα ένταση ξεκίνησε αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν το ιρανικό Ναυτικό ανέφερε ότι έριξε προειδοποιητική βολή που έπληξε ένα εμπορικό σκάφος, το οποίο -σύμφωνα με την Τεχεράνη- έπλεε σε μη εγκεκριμένη διαδρομή. Μάλιστα, το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αντίποινα για το περιστατικό θα αντιμετωπιστούν με «σκληρή απάντηση».

Το Κέντρο Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα του πλοίου που υπέστη ζημιές ανατολικά του Ομάν, εγκατέλειψε το σκάφος και βρισκόταν σε σωσίβια λέμβο.

Τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι «το τέλος της παρέμβασης των ΗΠΑ σε αυτή την περιοχή», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης, κάνοντας λόγο για αρκετά πλοί που προσπάθησαν να κινηθούν μέσω της θαλάσσιας οδού σε «μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή» και αγνόησαν τις προειδοποιήσεις να διορθώσουν την πορεία τους.

Με νέους βομβαρδισμούς απαντούν οι ΗΠΑ

Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αναγνώρισε το σκάφος ως το M/V GFS Galaxy, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Κύπρου, αναφέροντας ότι υπέστη σημαντικές ζημιές στο μηχανοστάσιο και ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Όπως δήλωσε, ως απάντηση, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον ιρανικών στόχων.

Reuters

Η Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τα πλήγματά της στις 7:15 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής το Σάββατο 11 Ιουλίου (2.15 π.μ. της Κυριακής ώρα Ελλάδας), περίπου μία ώρα μετά τη δημοσιοποίηση της δήλωσης της ιρανικής πλευράς. Όπως αναφέρθηκε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέταξε τα νέα πλήγματα.

Φωτό: Reuters

Ειδικότερα, όπως δήλωσε η CENTCOM, οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν έναν τρίτο γύρο πληγμάτων αυτήν την εβδομάδα εναντίον του Ιράν. Έπληξαν περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους το Σάββατο, σημείωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και πρόσθεσε ότι στους στόχους περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), δυνατότητες του ναυτικού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτιας επιτήρησης.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εκρήξεις σε διάφορες πόλεις-λιμάνια.

U.S. Central Command (CENTCOM) announced it has completed a third round of strikes this week against Iranian military targets in response to another attack on a commercial vessel in the Strait of Hormuz.



According to CENTCOM, approximately 140 military targets were struck during… pic.twitter.com/qyqOhYttD7 — OSINTdefender (@sentdefender) July 12, 2026

Ιρανικά πυρά σε ΗΑΕ, Κατάρ, Ιορδανία

Λίγο αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι κατέστρεψαν ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου καθώς και υπόστεγα drones σε μια βάση στην Ιορδανία, η οποία είναι σύμμαχος των ΗΠΑ.

Στιγμιότυπο από άσκηση του ιρανικού στρατού / Φωτ.: Reuters

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους αντιμετώπισαν πυραύλους και drones από το Ιράν, ενώ το Κατάρ δήλωσε ότι αναχαίτισε μια πυραυλική επίθεση. Σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στο Μπαχρέιν και εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα.

Η νέα ανάφλεξη στα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή που καταγράφεται ήδη εδώ και κάποιες ημέρες, έχει προκαλέσει κατακόρυφη αύξηση των τιμών της ενέργειας, τροφοδοτώντας τον παγκόσμιο πληθωρισμό και αυξάνοντας τους φόβους για οικονομική επιβράδυνση.

Πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ - Φωτ.: Reuters

Η κατάρρευση της εκεχειρίας εν μέσω νέων συγκρούσεων

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Μπορεί να υπάρξει μόνο αμοιβαία συμμόρφωση», έγραψε στο X την Παρασκευή (10/7).

Λίγες ημέρες νωρίτερα, την Τρίτη (7/7), η Ουάσιγκτον ανακάλεσε την άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού αργού πετρελαίου, αφού τρία εμπορικά δεξαμενόπλοια από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία δέχτηκαν πυρά, ωθώντας τις ΗΠΑ να πλήξουν ιρανικές τοποθεσίες. Στη συνέχεια, το Ιράν έπληξε στρατιωτικές τοποθεσίες των ΗΠΑ σε κράτη του Κόλπου.

Reuters

Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν, οι ΗΠΑ, το Κατάρ και το Πακιστάν είχαν συμφωνήσει να διαπραγματευτούν σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που προσπαθούσαν να οργανώσουν μεσολαβητές για το Σάββατο (11/7), ενώ ο Αρακτσί βρισκόταν στο Ομάν. Δεν έγινε σαφές εάν οι προσπάθειες αυτές απέδωσαν.

Ο Αρακτσί και ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, συναντήθηκαν στο Ομάν για να ανταλλάξουν «απόψεις σχετικά με τους κατάλληλους μηχανισμούς για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ», σύμφωνα με δήλωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν μετέδωσε ότι οι διαπραγματευτές του Ομάν και του

Ιράν θα συνεχίσουν τις συνομιλίες «σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο».

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα του μαρτυρικού ηγέτη»

Την ίδια ώρα, σε νέα γραπτή δήλωση προχώρησε ο νυν ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, το Σάββατο, στην οποία απειλούσε με εκδίκηση για τον θάνατο του προκατόχου και πατέρα του. Όπως διεμήνυσε, η εκδίκηση θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στο Ιράν.

Mojtaba Khamenei/ REUTERS

«Δεσμευόμαστε να εκδικηθούμε το αίμα του μαρτυρικού ηγέτη και όλων των μαρτύρων», ανέφερε το μήνυμα.

Η δήλωση δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή τις τελετές κηδείας του πρώην ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, την προηγούμενης εβδομάδα. Ο γιος του δεν παρέστη στις τελετές και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.