Φλεξάροντας μπράτσα και κοιλιακούς - Γιατί η σωματική άσκηση γίνεται απαραίτητη για τους πολιτικούς

Κάποτε, τα παραπάνω κιλά ήταν σημάδι ευδαιμονίας, η κοιλίτσα έδειχνε ευζωία και το μόνο που χρειαζόταν για να διαπρέψει κανείς στον πολιτικό στίβο ήταν το μυαλό.

Πλέον ένα κοφτερό μυαλό φαίνεται πως δεν αρκεί... Τα πράγματα έχουν πάει σε άλλο level και οι πολιτικοί καλούνται ή ακόμη και επιδιώκουν να... φλεξάρουν μπράτσα και κοιλιακούς.

Σε περιόδους πολιτικής αβεβαιότητας, ένας πολιτικός που επιδεικνύει τα γυμνασμένα μπράτσα του μπορεί να προσελκύσει τους ψηφοφόρους, λέει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας, Jacek Wasilewski, ειδικός στα μέσα ενημέρωσης.

Οι πολιτικοί συχνά επιδιώκουν να επιδείξουν τη σωματική τους δύναμη, με τον νέο Πολωνό πρόεδρο Karol Nawrocki να είναι ο τελευταίος που συνεχίζει την τάση. Μετά την εκλογή του τον Αύγουστο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πρώην δεξιού ιστορικού έχουν κατακλυστεί από πλάνα που τον δείχνουν να προπονείται στο γυμναστήριο. Τα βίντεο τον δείχνουν να χτυπάει έναν σάκο του μποξ, να σηκώνει βάρη και να κάνει έλξεις.

Szybki trening na zakończenie dnia.

Do jutra 🇵🇱 pic.twitter.com/5vi6uZA5PS — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 9, 2025

Από το γυμναστήριο στην πολιτική σκηνή



Η προβολή των προπονήσεων του πρόσφατα εκλεγμένου Πολωνού προέδρου δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη, καθώς πολλοί ηγέτες επιδιώκουν επίσης να προβάλλουν την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό.

Από τους πρώτους διδάξαντες είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έχει επιδείξει τις ικανότητές του στο τζούντο, αλλά και ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος επέδειξε τις ικανότητές του στο μπάσκετ, ευστοχώντας σε ένα τρίποντο.

Πολλοί εξάλλου είναι και οι επαγγελματίες αθλητές, που αποφάσισαν να στραφούν από τον αθλητισμό στην πολιτική.

Ο Βιτάλι Κλίτσκο, πρώην Ουκρανός πυγμάχος και νυν δήμαρχος του Κιέβου, είναι ανάμεσά τους.



Ο Ζορζ Γουεά (IMAGO / Panoramic by PsnewZ)

Το ίδιο ισχύει και για τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Σίτι, Μιχαήλ Καβελασβίλι, ο οποίος είναι νυν πρόεδρος της Γεωργίας, αλλά και τον Ιμράν Καν, έναν πρώην παίκτη του κρίκετ από το Πακιστάν που αργότερα έγινε πρωθυπουργός της χώρας του.



Ο διάσημος ποδοσφαιριστής Ζορζ Γουεά ήταν πρόεδρος της Λιβερίας από το 2018 έως το 2024, ενώ ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ηθοποιός και επαγγελματίας bodybuilder διετέλεσε κυβερνήτης της Καλιφόρνια.



Στην Πολωνία, παρόμοια σταδιοδρομία έχουν ακολουθήσει ο Szymon Ziolkowski, Ολυμπιονίκης στίβου που έφτασε στην Κάτω Βουλή και ο Witold Bańka, σπρίντερ που έγινε υπουργός Αθλητισμού.



Ο ρόλος του αθλητισμού



Μήπως το να είναι κάποιος αθλητικός τύπος διευκολύνει τους πολιτικούς να κερδίσουν ψήφους; Είναι πιο πιθανό ένας αθλητικός πολιτικός να πείσει τους ψηφοφόρους; Βοηθάει η φυσική κατάσταση έναν πολιτικό;

Μιλώντας στο Euronews, ο καθηγητής Jacek Wasilewski, λέει ότι αυτό μπορεί πράγματι να είναι επωφελές.



Ο Wasilewski σημειώνει ότι αν δούμε κάποιον που είναι μυώδης, σκεφτόμαστε: «"Αυτό το άτομο θα μπορέσει να μας κρατήσει ασφαλείς". Γιατί για πολλές χιλιάδες χρόνια της εξέλιξής μας, έτσι ήταν πράγματι».



Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι πολιτικοί εκμεταλλεύονται την αθλητική τους εικόνα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν με γάντια του μποξ (IMAGO / Bestimage)

«Σε περιόδους αβεβαιότητας, όταν οι άνθρωποι αισθάνονται άγχος, ένας πολιτικός που επιδεικνύει σωματική δύναμη δίνει μια απατηλή αλλά ισχυρή αίσθηση σταθερότητας», εξηγεί ο Wasilewski.



Ο ίδιος λέει ότι στην πολιτική κυριαρχούσαν παλαιότερα αριστοκράτες που παρουσιάζονταν με πιο εκλεπτυσμένο τρόπο, αλλά αυτό έχει πλέον αλλάξει.



«Σήμερα, οι πολιτικοί απευθύνουν το μήνυμά τους στις μάζες, κάτι που απαιτεί απλούστερη, πιο ποπ κουλτούρας γλώσσα -μερικές φορές επιθετική ή προσβλητική», λέει.



«Οι εικόνες πολιτικών παραπέμπουν σε κινηματογραφικούς ήρωες ή σύμβολα δύναμης, τα οποία στη λαϊκή κουλτούρα συνδέονται με την ασφάλεια. Για τους ψηφοφόρους που είναι βυθισμένοι σε αυτήν την κουλτούρα, ένας τέτοιος ηγέτης είναι ένας πολεμιστής που «δεν θα αφήσει κανέναν να πατήσει το κεφάλι του», αλλά ούτε θα αφήσει κανέναν να πατήσει το κεφάλι της χώρας μας».