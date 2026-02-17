Φλόιντ Μέιγουεδερ: Έρχεται επική αναμέτρηση με τον Μάικ Τάισον πριν τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

Ο Φλόιντ Μέιγουεδερ ανακοίνωσε πως επιστρέφει στα ρινγκ για μία μοναδική μάχη εναντίον του Μιχάλη Ζαμπίδη. Ο μεγάλος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 27 Ιουνίου 2026 στις εγκαταστάσεις του Athens Telekom Center και αναμένεται να μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Ο θρυλικός 45χρονος πυγμάχος, βέβαια, πέραν του αγώνα εναντίον του κορυφαίου Έλληνα αθλητή στα μαχητικά αθλήματα, Ζαμπίδη, θα δώσει ακόμη μία σπουδαία αναμέτρηση διεθνούς φήμης, αυτή τη φορά όχι μόνο μακριά από τις ΗΠΑ, αλλά μακριά και από την Ευρώπη.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του Μάικ Κοπίνιερ, ο «Money» Μέιγουεδερ θα τεθεί αντιμέτωπος με τον θρύλο της επαγγελματικής πυγμαχίας και δις παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών, Μάικ Τάισον.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 25 Απριλίου στο Κονγκό. Οι δύο πυγμάχοι είχαν δηλώσει στο παρελθόν πως θα τεθούν αντιμέτωποι, παρά το γεγονός πως υπάρχει μεγάλη διαφορά κιλών ανάμεσά τους.

Καθώς, όμως πρόκειται για αγώνα επίδειξης, η ευελιξία στους κανόνες κατέστησε εφικτή τη μεγάλη αναμέτρηση, με τους φιλάθλους της πυγμαχίας να... τρίβουν τα χέρια τους εν όψει της σπουδαίας μάχης, αφού πρόκειται για δύο πυγμάχους οι οποίοι άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμα τους στην ιστορία του αθλήματος.