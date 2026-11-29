Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα ίχνος του 31χρονου ναυτικού στον Φλοίσβο, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στη θάλασσα νωρίτερα, σήμερα Κυριακή 29 Νοεμβρίου, την ώρα που η κακοκαιρία Άργος εξακολουθεί να μαίνεται σε όλη τη χώρα.

Η Μαρίνα Φλοίσβου έχει αποκλειστεί καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες εντοπισμού του 31χρονου ναυτικού από το λιμεναρχείο αλλά και από ιδιώτη δύτη.

Η σύζυγός του επιχειρούσε να του μιλήσει στο τηλέφωνο, τον καλούσε συνεχώς και εκείνος δεν απαντούσε. Τότε ανησύχησε και κάλεσε αρχικά έναν συνάδελφό του.

Ο καπετάνιος της θαλαμηγού στην οποία εργάζεται ο 31χρονος πήγε στο σκάφος προκειμένου να δει πού βρίσκεται ο αγνοούμενος.

Δεν τον έβρισκε πουθενά σε όλη τη θαλαμηγό, ωστόσο εντόπισε το κινητό του τηλέφωνο και διάφορα άλλα προσωπικά του αντικείμενα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και μία ομάδα άρχισε να τον αναζητά.

Οι κάμερες ασφαλείας της μαρίνας έδειξαν τον 31χρονο να πέφτει -κάτω από άγνωστες συνθήκες- μέσα στη θάλασσα κι ενώ έβρεχε καταρρακτωδώς.

Η οικογένεια του αγνοούμενου ναυτικού περνά ώρες αγωνίας, όπως και οι συνάδελφοι του άνδρα, οι οποίοι εικάζουν ότι παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα της περιοχής, ελπίζοντας ωστόσο να τον βρουν ζωντανό.

Η σύζυγος του 31χρονου ναυτικού μίλησε στο Star, περιγράφοντας τις ώρες αγωνίας που περνά όσο ο άνδρας της αγνοείται:

«Και κύμα και βροχή, δεν ξέρω τώρα… Πρωί πήγε το παιδί να αλλάξει τη βάρδια. Μπαίνει μέσα και όλα τα ρούχα εκεί, παπούτσια εκεί, κινητό εκεί, μέσα στη βροχή. Και αυτός τίποτα και ψάχνει πάλι. Βρήκαν μία κάμερα που βλέπει ότι πήγε στη θάλασσα, τώρα είναι πιο δύσκολα. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω με δύο παιδιά».

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 31χρονος ήταν έξω στη μαρίνα το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, ίσως υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό όταν συνέβη το περιστατικό.

Ο άνδρας προσπάθησε να πηδήξει στη θαλαμηγό, έχασε την ισορροπία του, έπεσε στη θάλασσα και έκτοτε αγνοείται.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος, Φάνης Μπαλατσούκας, ανέφερε ότι γύρω στις 11 το πρωί της Κυριακής ενημερώθηκε το Λιμενικό από γειτονικό σκάφος για την εξαφάνιση του ναυτικού και ξεκίνησαν οι έρευνες.