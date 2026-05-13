Φλορεντίνο Πέρεθ: Έκανε σεξιστικό σχόλιο σε γυναίκα δημοσιογράφο

Η Ρεάλ Μαδρίτης περνάει μεγάλη κρίση και εντός και εκτός των τεσσάρων γραμμών με τον ισχυρό άνδρα της «Βασίλισσας» να διοργανώνει έκακτη συνέντευξη για να κάνει ορισμένες ανακοινώσεις.

Όμως διάφορα σχόλια και ένα σεξιστικό άφησε πολύ «πικρή γεύση» στον δημοσιογραφικό και μη κόσμο.

Συγκεκριμένα ο Πέρεθ, κάλεσε τη συνέντευξη τύπου, καθώς είναι απογοητευμένος από την «επίθεση» όπως δηλώνει ο ίδιος που κάνουν οι δημοσιογράφοι στον ίδιο και στην ομάδα του και ειδικά εστίασε στην εφημερίδα «ABC».

«Ο μοναδικός τους στόχος ήταν να επιτεθούν στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρό της», δήλωσε. «Πρέπει να τους απολύσουν όλους. Και λυπάμαι, επειδή ο πατέρας μου διάβαζε ABC και εγώ ήμουν συνδρομητής σε αυτό πριν από χρόνια, αλλά αποφάσισα σήμερα να ακυρώσω τη συνδρομή μου στο ABC ως φόρο τιμής στον πατέρα μου, ο οποίος θα είναι ευγνώμων. Πώς μπορεί το ABC να το κάνει αυτό; Κανείς δεν την αγοράζει (αυτή την εφημερίδα) και έχει προκαλέσει ρήξη μέσα στην ομάδα. Ανακοινώνω λοιπόν ότι ακυρώνω τη συνδρομή μου στο ABC. Θα αποτίσω περισσότερο φόρο τιμής στον πατέρα μου ακυρώνοντάς την. Δείτε τα δύο άρθρα που δημοσίευσαν σήμερα, από μια γυναίκα της οποίας τις γνώσεις για το ποδόσφαιρο δεν έχω ιδέα».

🗣️ Lola Hernández (@lolahernan), periodista de FoxSports, sobre el comentario de Florentino Pérez contra una mujer periodista:



"Ha estado fuera de lugar. A mi en ningún momento me ha faltado al respeto". #LaNoche24h

Έπειτα, έκανε μία είδους σεξιστική επίθηση στη δημοσιογράφο Λόλα Ερνάντεθ λέγοντας: «Έλα, το κορίτσι εκεί. Έχει το δικαίωμα να μιλήσει. Εσείς είστε όλοι πραγματικά πολύ άσχημοι (αναφερόμενος στους υπόλοιπους δημοσιογράφους που βρίσκονταν εκεί)».

Τέλος ο Ισπανός ανακοίνωσε εκλογές δηλώνοντας μάλιστα, ό,τι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να βγει πρώτος στη ψηφοφορία. Ωστόσο αναφέρθηκε και σε «βαριά πράγματα» που ακούστηκαν για εκείνον αναφέροντας:

«Από πού προέρχεται η φήμη ότι έχω καρκίνο και ότι φίλοι μου τηλεφώνησαν λέγοντας πως είναι σε τελικό στάδιο; Δεν το γνώριζα καν. Αν θέλουν να φύγω, θα φύγω μόνο όταν με κερδίσει κάποιος στις εκλογές. Θα είμαι πάντα υποψήφιος. Φαντάζομαι ότι αυτοί οι δημοσιογράφοι είναι υποστηρικτές της Ατλέτικο Μαδρίτης ή κάτι τέτοιο», κατέληξε ο ισχυρός άνδρας των «μερένχες».