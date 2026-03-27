Φλωρίδης για τη δίκη των Τεμπών: Απολύτως κατάλληλη η αίθουσα, θα μπουν μόνο όσοι ορίζει ο νόμος

Στη θέση ότι υπάρχουν παράγοντες που δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να πρωτοστατεί σε αυτή την προσπάθεια, επέμεινε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

«Ο χώρος είναι απολύτως κατάλληλος» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Φλωρίδης αναφερόμενος στα όσα σημειώθηκαν την πρώτη ημέρα της δίκης λέγοντας πως είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ελλάδα.

Κατά τον υπουργό τα προβλήματα προέκυψαν από τη στιγμή που στην αίθουσα μπήκε κόσμος χωρίς κανέναν έλεγχο καταλαμβάνοντας τις θέσεις που είχαν προβλεφθεί για τους δικηγόρους, τους συγγενείς, τους δημοσιογράφους και τους 36 κατηγορούμενους από τους οποίους εμφανίστηκαν μόλις οι τρεις.

«Την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να μπουν. Οι δικηγόροι και οι συγγενείς για να γίνει η νομιμοποίηση με έλεγχο της αστυνομίας ώστε να ξεκινήσει η δίκη» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης παρατηρώντας με νόημα πως τη διεύθυνση της δίκης την έχε το ίδιο το δικαστήριο.