Φλωρίδης: «Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι ο Γιωτόπουλος δεν έδειξε μεταμέλεια, δεν του καίγεται καρφί»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να αναιρέσει το βούλευμα της αποφυλάκισής του και να διατάξει την επιστροφή του στις φυλακές.

«Αυτός που είναι 83 ετών έχει 17 φόνους στην πλάτη του»

Μιλώντας στο ACTION24 το βράδυ της Τρίτης (16/6), ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στον καταδικασμένο ως ηγετικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτός που είναι 83 ετών έχει 17 φόνους στην πλάτη του».

Ο υπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της μεταμέλειας, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με την κρίση των δικαστικών αρχών, δεν προκύπτει καμία ένδειξη αλλαγής στάσης. Αναφερόμενος στο σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου, υποστήριξε ότι ξεκαθαρίζει ένα κρίσιμο νομικό ζήτημα, το οποίο, όπως είπε, το Εφετείο είχε ερμηνεύσει λανθασμένα.



«Δηλαδή, όταν έχουμε, ας πούμε, μία νομική κατάσταση, μία νεότερη διάταξη, η οποία καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκτιση της ποινής, το εφετείο είπε ότι ισχύει η παλιότερη, που ήταν η επιεικέστερη. Όμως ο Άρειος Πάγος είπε ότι αυτή η απόφαση αφορά ρύθμιση μιας άλλης κατάστασης και δεν συνδέεται με το παρελθόν. Επομένως, είπε ότι σωστά πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 2021, που λέει ότι 25 χρόνια όταν έχουμε κατά συρροή δολοφόνο. Το δεύτερο είναι ότι ο Άρειος Πάγος λέει ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην εκτίμηση των δικαστηρίων που πρέπει να γίνεται εάν ο κατηγορούμενος, αυτός που ζητάει την αποφυλάκισή του, ο καταδικασθείς μάλλον, έχει στοιχειωδώς δείξει μεταμέλεια. Έκρινε, λοιπόν, ότι εδώ όχι μόνο μεταμέλεια δεν υπάρχει, αλλά αντίθετα υπάρχουν συμπεριφορές για τις δολοφονίες για τις οποίες καταδικάστηκε, οι οποίες δείχνουν ότι μάλλον δεν του καίγεται καρφί, για να το πω λαϊκά. Κατά συνέπεια, λοιπόν, ο Άρειος Πάγος έκρινε αυτά τα δύο ζητήματα και πήρε την απόφαση που πήρε... Δεν θέλω να γίνω δικαστής. Αλλά αυτός που είναι 83 χρονών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του», ανέφερε ο υπουργός.

«Δεν θα προσέθετε κάτι στο δικαιικό σύστημα ο όρος γυναικοκτονία»

Απαντώντας σε ερώτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να κατοχυρωθεί συνταγματικά η υποχρέωση του κράτους να προστατεύει από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες, ο κ. Φλωρίδης διατύπωσε τη θέση ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα αυστηρότερα νομοθετικά πλαίσια στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημάτων σε βάρος γυναικών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η θεσμοθέτηση του όρου «γυναικοκτονία» στο ποινικό δίκαιο δεν θα επέφερε ουσιαστική αλλαγή ως προς τις προβλεπόμενες ποινές.



Σε δηλώσεις του, ο υπουργός ανέφερε ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, είναι ιδιαίτερα αυστηρό, σημειώνοντας ότι δύσκολα μπορεί να βρεθεί άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πιο σκληρές προβλέψεις για την αντιμετώπιση αντίστοιχων εγκλημάτων.



Αναφερόμενος στη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από την καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία», ο κ. Φλωρίδης αναγνώρισε τη σημασία που έχει ο όρος στον δημόσιο διάλογο και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Όπως είπε, η συζήτηση συμβάλλει στην καλλιέργεια του σεβασμού προς την ανθρώπινη ζωή και ιδιαίτερα προς τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι από νομικής πλευράς το ελληνικό ποινικό σύστημα αντιμετωπίζει ισότιμα κάθε ανθρώπινη ζωή, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή άλλων χαρακτηριστικών. Σύμφωνα με τον υπουργό, η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής τιμωρείται ήδη με τη βαρύτερη ποινή που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, δηλαδή την ποινή των ισοβίων.



«Η ανθρώπινη ζωή είναι ενιαία και προστατεύεται με τον ίδιο τρόπο από το δίκαιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η εισαγωγή ενός ξεχωριστού νομικού χαρακτηρισμού για τις δολοφονίες γυναικών δεν θα είχε πρακτικό αντίκτυπο στο ύψος των ποινών που επιβάλλονται.



Ο υπουργός κατέληξε λέγοντας ότι, όσον αφορά το ποινικό σύστημα, η καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» δεν θα προσέθετε κάτι επιπλέον σε επίπεδο ποινικής αντιμετώπισης, καθώς η προστασία της ανθρώπινης ζωής καλύπτεται ήδη από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Αναφορικά με την υπόθεση διαφθοράς στις Πολεοδομίες, επισήμανε ότι η αποκάλυψη του σκανδάλου έγινε από τις κρατικές Αρχές. «Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά η Ελληνική Αστυνομία», τόνισε.

Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε πως η κυβέρνηση δεν ήθελε καμία σκιά και ψήφισε την άρση των ασυλιών. Ανέφερε πως από τον προσεχή Σεπτέμβρη θα έρθουν νέες ρυθμίσεις στο περιουσιακό.

Για το αν κηρυχθούν εκλογές το φθινόπωρο, είπε πως στον τέταρτο χρόνο μιας θητείας, μόνο πρόωρες δεν είναι οι εκλογές ενώ έριξε «καρφιά» για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι οι μισοί ψηφοφόροι του κόμματος ουσιαστικά «δεν αποδέχονται τον Ανδρουλάκη».

Τέλος, χαρακτήρισε «ψευδή» την εικόνα που δείχνουν να έχουν οι πολίτες για την ελληνική δικαιοσύνη καθώς γίνεται και αντικείμενο εκμετάλλευσης από τα κόμματα.