Ένα απόγευμα που ξεκίνησε σαν όλα τα άλλα στη Φλώρινα κατέληξε σε συλλήψεις ανηλίκων και γονέων. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών, πέντε ανήλικοι φέρονται να προκάλεσαν φθορές σε μηχανήματα με κερματοδέκτη και να αφαίρεσαν εκατοντάδες ευρώ από αυτά.

Στα γεγονότα φέρεται να συμμετείχε και ένας ακόμη ανήλικος, κάτω των 12 ετών. Οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, όμως δεν συνελήφθη, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι ανήλικοι φέρονται να προκάλεσαν φθορές αξίας περίπου 1.200 ευρώ σε τέσσερα μηχανήματα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, φέρονται να πήραν πάνω από 876 ευρώ από άλλα επτά.

Πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα

Όλα ξεκίνησαν χθες, τις απογευματινές ώρες. Οι ανήλικοι μπήκαν διαδοχικά στο κατάστημα, ιδιοκτησίας 52χρονου Έλληνα, και προκάλεσαν τις φθορές, ανάλογα με την περίπτωση, με φωτιά και κλωτσιές.

Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τις ζημιές και χρησιμοποιώντας ένα ειδικό κλειδί που βρήκαν μέσα στο κατάστημα, κατάφεραν, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, να ανοίξουν τους κερματοδέκτες από άλλα επτά παιχνιδομηχανήματα. Πήραν συνολικά 876,20 ευρώ. Το ποσό βρέθηκε και επιστράφηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

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Συλλήψεις γονέων για παραμέληση εποπτείας

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων συνολικά έξι γονείς και ένα άτομο που ασκεί την επιμέλεια σε δύο ανήλικα. Άλλοι δύο γονείς αναζητούνται, στα όρια του αυτοφώρου.

Τι ακολουθεί

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.