Φλόριντα: Περαστικός σώζει δυο νήπια που βρέθηκαν στη μέση λεωφόρου - «Ήμουν τρομοκρατημένος»

Σκηνές που κόβουν την ανάσα καταγράφει βίντεο από τη Φλόριντα, όπου ένας άγνωστος άνδρας έσπευσε να σώσει δύο νήπια που περιπλανιόνταν ολομόναχα ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα, ενώ η οικογένειά τους βρισκόταν αρκετά τετράγωνα μακριά σε Airbnb.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο Τζον Μπρίτινγκχαμ, πατέρας πέντε παιδιών, οδηγούσε στην κομητεία Μπρέβαρντ την Κυριακή, επιστρέφοντας από φωτογράφιση ακινήτου, όταν αντιλήφθηκε δύο μικρά κορίτσια να κινούνται επικίνδυνα προς την κυκλοφορία.

‘Terrified’ stranger rescues pair of toddlers who wandered into busy roadway: video https://t.co/8y18GGXt5r pic.twitter.com/L8a3mL8bjs — New York Post (@nypost) January 15, 2026

Χωρίς δεύτερη σκέψη, ακινητοποίησε το όχημά του και σταμάτησε την κίνηση. Σήκωσε στην αγκαλιά του το πρώτο νήπιο που βρισκόταν στη μέση του δρόμου, κάνοντας ταυτόχρονα σήμα στους οδηγούς να φρενάρουν. Το δεύτερο κοριτσάκι, που ήταν κοντά στο πεζοδρόμιο, πλησίασε τρομαγμένο και άπλωσε τα χέρια του.

Ο Μπρίτινγκχαμ το πήρε αμέσως αγκαλιά και κινήθηκε γρήγορα προς το πεζοδρόμιο και στη συνέχεια σε δρόμο κατοικημένης περιοχής, όπως φαίνεται καθαρά στο βίντεο από την κάμερα ταμπλό του αυτοκινήτου του.

«Σκεφτόμουν τι θα μπορούσε να τους έχει συμβεί»

«Ήμουν τρομοκρατημένος, σκεφτόμουν τι θα μπορούσε να τους έχει συμβεί. Η υπόλοιπη ζωή μου θα είχε καταστραφεί», ο Τζον Μπρίτινγκχαμ είπε στο WESH.

Τα κορίτσια επέστρεψαν στο πεζοδρόμιο μέσα σε έξι δευτερόλεπτα, όμως οι γονείς τους δεν φαίνονταν πουθενά. Ο ίδιος εκτίμησε ότι δεν θα ήταν πάνω από 2 ετών και ότι ήταν απλώς «αξιαγάπητα», καθώς «άπλωναν τα μικρά τους χεράκια» για να τα πάρει και να τα μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Η ανακοίνωση της εταιρίας που δουλεύει ο Τζον

Ο Τζον Μπρίτινγκχαμ χτύπησε πόρτες σε κοντινό δρόμο, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να εντοπίσει την οικογένεια των παιδιών. Τελικά έφτασε σε ένα Airbnb και, αφού χρειάστηκε να φωνάξει αρκετά, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των ανθρώπων μέσα. Όπως είπε στο ίδιο μέσο, η οικογένεια των νηπίων, που αποτελούνταν από «ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και ένα νεαρό κορίτσι», ζήτησε πολλές φορές συγγνώμη.

«Τους είπα: “Ναι, το ξέρω, απλώς χαίρομαι που μπόρεσα να σας τα φέρω πίσω. Ήταν στον δρόμο και η πόρτα σας ήταν ανοιχτή”», ανέφερε ο Τζον Μπρίτινγκχαμ. Ο ίδιος είπε ότι δεν κάλεσε την αστυνομία, γιατί «το βασικό του μέλημα ήταν να τα επανενώσει» με την οικογένειά τους.

Ο εργοδότης του Τζον Μπρίτινγκχαμ, μια εταιρεία drones με έδρα τη Φλόριντα, κάλεσε τους οδηγούς να «κόψουν ταχύτητα» και επέκρινε τους περαστικούς που «κόρναραν» στα κοριτσάκια.

«Παιδιά, αυτό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία», έγραψε η εταιρεία στο Facebook. «Πάντα να προσέχετε. Ποτέ δεν ξέρεις».