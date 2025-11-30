Φλόριντα: Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων για ειρηνευτικό σχέδιο

Ξεκίνησαν στη Φλόριντα των ΗΠΑ οι πολυαναμενόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ αμερικανών και ουκρανών πολιτικών παραγόντων και διπλωματών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για ένα ειρηνευτικό σχέδιο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.



Όπως μετέδωσε σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου το Γαλλικό Πρακτορείο η συνάντηση Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα με θέμα ένα σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία είναι σε εξέλιξη.



Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, ηγούνται της αμερικανικής ομάδας διαπραγματεύσεων.



Από την άλλη πλευρά, επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργός Άμυνας, ο οποίος έχει ήδη πραγματοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες, συνομιλίες υψηλού επιπέδου με Αμερικανούς αξιωματούχους, για ένα ειρηνευτικό σχέδιο.

Σύμφωνα με τον κ. Ρούμπιο «οι συνομιλίες στη Φλόριντα στοχεύουν στη σφυρηλάτηση μιας νέας, πιο αποδεκτής έκδοσης του ειρηνευτικοού πλαισίου. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισήμανε ότι «τα αποτελέσματα της Γενεύης πρέπει τώρα να οριστικοποιηθούν».



Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή συνάντηση έρχεται μετά από προηγούμενες συνομιλίες στη Γενεύη όπου εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας άρχισαν να αναθεωρούν ένα προηγούμενο «ειρηνευτικό σχέδιο» που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ. Η προηγούμενη έκδοση του σχεδίου (τα 28 σημεια) επικρίθηκε έντονα από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους για την εύνοια των ρωσικών απαιτήσεων συμπεριλαμβανομένων εδαφικών παραχωρήσεων, περιορισμών στον στρατό της Ουκρανίας και περιορισμών στην ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Αναθεωρήθηκε το αρχικό σχέδιο Τραμπ

Με επιμονή του Κιέβου, το αρχικό σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρήθηκε στη διάρκεια συνομιλιών στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται κάποια αμφιλεγόμενα ζητήματα για να επιλυθούν στην Ουάσινγκτον.



Στο μεταξύ, ο Μικάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του επικεφαλής του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, σε συνέντευξή του για το ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσε στο RTP ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μία ειρηνευτική διαδικασία, αλλά η Ρωσία πρέπει επίσης να δείξει σαφή σημάδια ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο.



Ο Ποντόλιακ τόνισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να υπογράψει το αναθεωρημένο έγγραφο 19 σημείων, το οποίο βασίζεται στην πρόταση που είχε αρχικά υποβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.



Στη συνέχεια, μία αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να μεταβεί στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν στο δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας.



Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε «γραμμή» στην ουκρανική αντιπροσωπεία για τις σημερινές συνομιλίες λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στόχος είναι μιας «αξιοπρεπής ειρήνη» και ότι πρέπει «να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος».