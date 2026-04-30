Flotilla: Παρέμβαση της Ελλάδας μετά την ισραηλινή επιχείρηση – Πρόταση φιλοξενίας επιβαινόντων

Σε διπλωματική κινητοποίηση προχωρά η Ελλάδα μετά την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του στολίσκου «Global Sumud Flotilla» σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί σε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, ενώ δηλώνει έτοιμο να συνδράμει στην αποκλιμάκωση της έντασης, προσφέροντας τη φιλοξενία των επιβαινόντων και τον συντονισμό για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση του ΥΠΕΞ σχετικά με τον στολίσκο, αναφέρονται τα εξής: «Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

»Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο εδάφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.

»Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες».

Το «ευχαριστώ» του Ισραηλινού ΥΠΕΞ

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, ευχαρίστησε τη χώρα μας για τη συνδρομή της. «Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου στο ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες. Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στολίσκο που αποβιβάστηκαν από τα σκάφη αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς» τονίζει ο Γκίντεον Σάαρ σε ανάρτησή του στο Χ.

So far, Israel - through the IDF - has successfully blocked attempts to breach the lawful naval blockade on Gaza and the arrival of vessels from the provocative flotilla, including last night.

All participants in the provocative flotilla who were taken off the vessels were taken… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 30, 2026

Ολόκληρη η δήλωση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ

«Έως στιγμής, το Ισραήλ, μέσω των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, έχει ματαιώσει με επιτυχία προσπάθειες άρσης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας. Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στολίσκο που αποβιβάστηκαν από τα σκάφη αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς. Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου στο ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο».