Φοινικούντα: «Δεν έχει αποκλειστεί η εμπλοκή άλλου προσώπου στο έγκλημα», λέει η ΕΛΑΣ - Τα ερωτήματα

Τα ανοιχτά ερωτήματα που παραμένουν στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές, ενώ οι δύο φερόμενοι δράστες προετοιμάζουν την απολογία τους καθώς θα βρεθούν ενώπιον της εισαγγελίας Καλαμάτας την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

«Δεν σημαίνει ότι έχει κλείσει η υπόθεση. Πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να εμπλέκεται ένα ή περισσότερα ακόμη άτομα στο έγκλημα. Κάτι που ακόμη δεν έχει αποκλειστεί», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (17/10) στο MEGA.

«Υπάρχουν αρκετά δεδομένα που ακόμα δεν έχουν αναλυθεί, όπως αυτά από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου των δύο κατηγορουμένων», σημείωσε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με βάση τα δεδομένα, όπως έχουν αυτή τη στιγμή, ο 22χρονος συνεργός μαζί με τον συνομήλικο φίλο του, είναι αυτοί που ξεκίνησαν από την Αθήνα για να βρεθούν στη Φοινικούντα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, προκειμένου να διεκδικήσουν χρήματα από τον 68χρονο Κώστα Τομαρά, ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Ο 22χρονος είχε στόχο να εκβιάσει το θύμα καθώς, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο στο παρελθόν.

Ο φίλος του, βρέθηκε εκεί για να τον συνδράμεις στην απόπειρα εκβίασης και ληστείας, ωστόσο τελικά τράβηξε τη σκανδάλη και σκότωσε τον 68χρονο και τον 61χρονο επιστάτη του κάμπινγκ, ενώ από θαύμα γλίτωσε ο νεαρός ανιψιός του 68χρονου, ο οποίος είναι ο μόνος επιζών αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

Ωστόσο, ο 22χρονος κατηγορούμενος ως φυσικός αυτουργός της διπλής εκτέλεσης, επιμένει να αρνείται ότι ήταν αυτός που πυροβόλησε και σκότωσε τα δύο θύματα.

Ο ανιψιός του 68χρονου έχει αναγνωρίσει ήδη τον 22χρονο ως δολοφόνο, όμως η αστυνομία προσπαθεί να «δέσει» ακόμα περισσότερο την κατηγορία για τη φυσική αυτουργία και να επιβεβαιώσουν πλήρως ότι ήταν αυτός που δολοφόνησε τους δύο άνδρες.

«Υπάρχουν ανοιχτά στοιχεία που δεν μας έχουν παραδοθεί ακόμη. Εξετάζεται ο ρουχισμός του 22χρονου. Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε βρει το όπλο του εγκλήματος ούτε τη μοτοσικλέτα που φέρεται να χρησιμοποίησε ως μέσο διαφυγής», υπογράμμισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Υπήρξε κάποιος που τους βοήθησε;»

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ακόμα ότι υπάρχει κενό στο χρονικό διάστημα από όταν τελέστηκε το έγκλημα μέχρι που ο 22χρονος συνεργός πήρε το ΚΤΕΛ από την Καλαμάτα και πήγε στην Αθήνα. Αυτό το ταξίδι έχει επιβεβαιωθεί, εξήγησε η κ. Δημογλίδου, δεν έχει διαπιστωθεί όμως με βεβαιότητα τι έκανε στο ενδιάμεσο -ο ίδιος διατείνεται ότι κατευθύνθηκε περπατώντας και μέσω θαλάσσης από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα. Ωστόσο, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, δεν γνωρίζουμε αν συνάντησε κάποιο άλλο πρόσωπο σε εκείνο το διάστημα, κάτι που είναι αντικείμενο έρευνας.

«Μπορεί εκεί να υπάρχει κάποιος που βοήθησε», είπε χαρακτηριστικά η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία πάντως, δεν προκύπτει ότι το κίνητρο ήταν κληρονομικό», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι οι συγγενείς του 68χρονου έχουν ζητήσει αναπαράσταση του εγκλήματος.