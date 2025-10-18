Φοινικούντα: Για 4 ώρες κατέθετε ο ιδιοκτήτης της καφετέριας - Νέα στοιχεία στο «μικροσκόπιο»

Στο στάδιο της κύριας ανάκρισης έχει περάσει η πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, μετά και τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων στα μέσα της εβδομάδας.

Οι εξελίξεις «τρέχουν» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, με τις καταθέσεις να συνεχίζονται και σήμερα Σάββατο (18/10) στα δικαστήρια της Καλαμάτας, με την ανακρίτρια να λαμβάνει νέα σημαντικά στοιχεία.

Μετά τις χθεσινές πολύωρες καταθέσεις του ανιψιού του θύματος – ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – και της νεαρής φίλης του, ήταν η σειρά του ιδιοκτήτη της καφετέριας στην Αθήνα να καταθέσει, του ανθρώπου δηλαδή που η νεαρή επικοινώνησε τηλεφωνικά λίγα λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία.

Ο επιχειρηματίας που φέρεται να είναι εργοδότης του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού, πέρασε την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και αποχώρησε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, αφού παρέμεινε για περίπου τέσσερις ώρες ενώπιον της ανακρίτριας, καταθέτοντας όσα γνωρίζει γύρω από την υπόθεση.

Τα στοιχεία που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» της ΕΛΑΣ

Την ίδια ώρα, οι ανακριτικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος συνεργός από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα, μετά το φονικό.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα, αφήνοντας ωστόσο αναπάντητα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες της διαφυγής του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Φοινικούντας την ώρα της δολοφονίας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν με προσοχή το ενδεχόμενο το ίδιο όχημα να είχε εντοπιστεί και στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας – υπόθεση για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος που παραδόθηκε την περασμένη Τρίτη στη ΓΑΔΑ.

Την Κυριακή οι απολογίες των δύο συλληφθέντων

Αύριο Κυριακή αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι απολογίες των δύο συλληφθέντων, οι οποίοι κρατούνται σε ξεχωριστά κελιά στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι επιρρίπτουν ο ένας στον άλλο την ευθύνη για το ποιος εισήλθε στο κάμπινγκ το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, με τον 22χρονο να έχει αναγνωριστεί από τον ανιψιό του θύματος, που αποτελεί και τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης.