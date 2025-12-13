Φοινικούντα: Ο ανιψιός ζήτησε προθεσμία - Πώς «κάηκε» από τα πακιστανικά τηλέφωνα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, όπου ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του από το Κολωνάκι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Καλαμάτας ως κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία. Οι δύο άνδρες, που εισήλθαν στο κτήριο από το υπόγειο πάρκινγκ, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, επιμένοντας στην αθωότητά τους.

Τα στοιχεία που «έκαψαν» τους κατηγορούμενους

Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις των δύο ανδρών περιστρέφονται γύρω από τις επικοινωνίες τους με τον 22χρονο φυσικό αυτουργό, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί:

Ο ανιψιός φέρεται να είχε ενεργό ρόλο μέχρι και λίγη ώρα πριν από τη δολοφονία. Με κλήσεις από πακιστανικά τηλέφωνα, φέρεται να έδινε οδηγίες για την άφιξη, τον χρόνο και τις τελικές λεπτομέρειες της επίθεσης.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε αναλάβει τον σχεδιασμό της επίθεσης. Από τις 5 Οκτωβρίου, χρησιμοποιούσε επίσης πακιστανικές συνδέσεις για να επικοινωνεί με τον 22χρονο, δίνοντας εντολές για την οργάνωση. Αμέσως μετά τη δολοφονία, οι επαφές του με τον ανιψιό και τη σύντροφο του ανιψιού ήταν συνεχείς.

Η καταγγελία για απειλητικό τηλεφώνημα

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως από την ανιψιά του θύματος, κ. Αμαλία Τομαρά, η οποία μίλησε στο Star. Η ίδια κατήγγειλε ότι ο συγγενής της τής έκανε απειλητικό τηλεφώνημα λίγες μέρες πριν τη σύλληψή του:

«Ήταν πολύ ταραγμένος, εκτός εαυτού και μου έλεγε... "εγώ θέλω να γίνει αναπαράσταση για να αποδειχθεί η αθωότητά μου, όμως όταν τελειώσει όλο αυτό θα δεις τι έχεις να πάθεις". Μου έκανε και ψυχολογικό πόλεμο...», δήλωσε η κ. Τομαρά.

Η ανιψιά πρόσθεσε ότι ο συλληφθείς «ήθελε να πάρει την περιουσία και να φύγει», ενώ τόνισε με οργή: «Ο θείος μου τον λάτρευε, τον αγαπούσε πολύ».

Ο ρόλος τρίτου προσώπου και το «φιλέτο»

Η υπόθεση περιπλέκεται περαιτέρω, καθώς η ανιψιά του ιδιοκτήτη υποστηρίζει ότι στο σκηνικό «μπαίνει» ακόμη ένα μυστηριώδες και ισχυρό άτομο. Περιγράφει έναν άνθρωπο με τεράστια οικονομική άνεση και πολυτελή ζωή, ο οποίος φέρεται να ασκούσε πίεση στον ανιψιό. Ο άγνωστος αυτός άνδρας, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, είχε στο στόχαστρο τα περιζήτητα «φιλέτα» της περιοχής της Φοινικούντας. Η κ. Τομαρά δηλώνει ότι κατέχει συγκεκριμένα στοιχεία και ονόματα τα οποία σκοπεύει να παραδώσει στις Αρχές, αναζητώντας τυχόν οικονομική εξάρτηση του ανιψιού από το τρίτο αυτό πρόσωπο.