Φοιτητές: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις μετεγγραφές - Μέχρι πότε μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Άνοιξε την Τετάρτη (24/9) η πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης των φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Ποιους αφορά

Σημειώνεται ότι η εν λόγω προθεσμία αφορά τις περιπτώσεις φοιτητών που έχουν αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, φοιτητές που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες (μοριοδοτούμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, κατηγορίες ειδικού ποσοστού, όπως πχ. σοβαρές παθήσεις), καθώς επίσης και τις περιπτώσεις κατ' εξαίρεση μετεγγραφών για φοιτητές/τριες που επικαλούνται τεκμηριωμένα ιδιαίτερα σοβαρούς και εξαιρετικούς λόγους.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Από το υπουργείο Παιδείας επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι υποχρεωτική όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ στο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών.

Τέλος, οι φοιτητές που έχουν κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής και οι φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μετά από συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2025, θα υποβάλουν αίτημα μετεγγραφής/μετακίνησης σε άλλες ημερομηνίες που θα προσδιοριστούν με σχετικό Δελτίο Τύπου, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής τους.