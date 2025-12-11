Φοιτητές δημιούργησαν χάρτη που μέσω AI εντοπίζει ευάλωτα άτομα στη διάρκεια φυσικών καταστροφών

«Ζωντανούς» χάρτες, που μπορούν να βοηθήσουν σε πραγματικό χρόνο τις αρχές της πολιτικής προστασίας στον εντοπισμό ευάλωτων ατόμων κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών, παράγει το Aegis, ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που δημιούργησαν φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η πρόταση της ομάδας Aegis, με μέλη τις φοιτήτριες του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Θεοδώρα Στάμογλου, Βερονίκη-Βάια Νικολάου, Ανθή-Μαρία Μάλκα και τους φοιτητές Νικόλαος-Αλέξανδρος Γεωργιτσογιάννης και Βασίλης Βερύκοκος εξασφάλισε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό «AI Hackathon - Unboxed by PwC», στο πλαίσιο της διεθνούς διοργάνωσης «Techstars Startup Weekend Thessaloniki», που φιλοξένησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

«Μας δόθηκε η μοναδική ευκαιρία να μετατρέψουμε μια ιδέα σε μια ολοκληρωμένη λύση με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο, γεγονός που μας γέμισε κίνητρο και όρεξη. Γι’ αυτό το Aegis δεν είναι απλώς μια εφαρμογή, είναι η απόδειξη ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως σύμμαχος της ανθρώπινης ζωής σε συνθήκες κρίσης», δήλωσε η επικεφαλής της ομάδας Θεοδώρα Στάμογλου, σημειώνοντας ότι η κατάκτηση της 1ης θέσης «είναι το αποτέλεσμα εντατικής δουλειάς και αφοσίωσης όλης της ομάδας», ενώ «δεν θα ήταν εφικτή χωρίς το εξαιρετικό περιβάλλον που δημιούργησαν η PwC και όλη η διοργάνωση του Techstars Startup Weekend».

Εξάλλου, την πρώτη θέση στο «Techstars Weekend SKG» κατέκτησε η ομάδα του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στην οποία συμμετείχαν οι Μάριος Σταυρόπουλος, Ελευθέριος Παγωνίδης και Αναστάσιος Παπαδόπουλος και αφορούσε την πλατφόρμα Zenia-X (AI concierge) η οποία επαναπροσδιορίζει την εμπειρία φιλοξενίας, με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Η ιδέα μας διαμορφώθηκε με στόχο να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία φιλοξενίας μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης, και η κατάκτηση της πρώτης θέσης μας δίνει μεγάλη ώθηση να συνεχίσουμε την ανάπτυξή της. Είμαστε πολύ περήφανοι για τον τρόπο που δουλέψαμε ως ομάδα και ευγνώμονες για τη στήριξη των μεντόρων μας», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας Μάριος Σταυρόπουλος.

«Με τις διακρίσεις αυτές, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποδεικνύει ότι συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά καινοτόμων ηγετών. Με δράσεις, μαθήματα, υποστήριξη επιχειρηματικών ομάδων και ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας, το ΠΑΜΑΚ συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της επιχειρηματικότητας στη χώρα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», δήλωσε ο καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Κωνσταντίνος Φούσκας και επιβλέπων των ομάδων, στο πλαίσιο του μαθήματος Ψηφιακή Καινοτομία και Συστήματα Μεταφοράς Τεχνολογίας του τμήματος του ΠΑΜΑΚ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.