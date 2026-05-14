Φοιτητικές εκλογές: ΠΚΣ και ΔΑΠ «μοιράζονται» ξανά την πρωτιά - Ποιες παρατάξεις ακολουθούν
Με «διπλά» αποτελέσματα ξανά οι φοιτητικές παρατάξεις, με τη ΔΑΠ και την παράταξη του ΚΚΕ να δίνουν την πρωτιά στον εαυτό τους.
Ούτε φέτος κατέληξαν σε κοινά αποτελέσματα για τη νίκη στις φοιτητικές εκλογές, που πραγματοποιήθηκαν χθες Τετάρτη (13/5), οι φοιτητικές παρατάξεις.
Από τις παρατάξεις που δίνουν στη δημοσιότητα αποτελέσματα, μόνο η ΔΑΠ δίνει την πρωτιά στον εαυτό της, ενώ ΠΚΣ και ΕΑΑΚ συμφωνούν ότι νικήτρια στις εκλογές που έγιναν χθες στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, είναι η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας -η παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΠΚΣ (ποσοστό ενσωμάτωσης 97,07%), η ίδια καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 33,53%, η ΔΑΠ τη δεύτερη θέση με 24,78%, ενώ τρίτη παράταξη αναδεικνύεται η ΠΑΣΠ με 10,06%. Ακολουθούν τα ΕΑΑΚ με 9,71%.
Στον αντίποδα, η ΔΑΠ δηλώνει ότι για «39η χρονιά» αναδείχθηκε νικήτρια στις φοιτητικές εκλογές, συγκεντρώνοντας 42,23%. Σύμφωνα με τα δικά της αποτελέσματα, η ΠΚΣ είναι δεύτερη με 20,72% και ακολουθούν ΠΑΣΠ με 15,59% και τα ΕΑΑΚ με 5,21%.
Με βάση τα αποτελέσματα των ΕΑΑΚ, στην πρώτη θέση είναι η ΠΚΣ με 28,7%, ακολουθεί η ΔΑΠ με 24% ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται τα ΕΑΑΚ με 12,8% και ακολουθεί η ΠΑΣΠ με 12,2%.
Όσον αφορά τη συμμετοχή, σύμφωνα με την ΠΚΣ ψήφισαν 43.295 φοιτητές και φοιτήτριες, η ΔΑΠ καταγράφει 43.252 ψηφίσαντες και τα ΕΑΑΚ αναφέρουν 23.927 ψηφίσαντες (σε 102 συλλόγους).