Φοιτητικές εκλογές: ΠΚΣ και ΔΑΠ «μοιράζονται» ξανά την πρωτιά - Ποιες παρατάξεις ακολουθούν

Ούτε φέτος κατέληξαν σε κοινά αποτελέσματα για τη νίκη στις φοιτητικές εκλογές, που πραγματοποιήθηκαν χθες Τετάρτη (13/5), οι φοιτητικές παρατάξεις.

Από τις παρατάξεις που δίνουν στη δημοσιότητα αποτελέσματα, μόνο η ΔΑΠ δίνει την πρωτιά στον εαυτό της, ενώ ΠΚΣ και ΕΑΑΚ συμφωνούν ότι νικήτρια στις εκλογές που έγιναν χθες στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, είναι η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας -η παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΠΚΣ (ποσοστό ενσωμάτωσης 97,07%), η ίδια καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 33,53%, η ΔΑΠ τη δεύτερη θέση με 24,78%, ενώ τρίτη παράταξη αναδεικνύεται η ΠΑΣΠ με 10,06%. Ακολουθούν τα ΕΑΑΚ με 9,71%.

Στον αντίποδα, η ΔΑΠ δηλώνει ότι για «39η χρονιά» αναδείχθηκε νικήτρια στις φοιτητικές εκλογές, συγκεντρώνοντας 42,23%. Σύμφωνα με τα δικά της αποτελέσματα, η ΠΚΣ είναι δεύτερη με 20,72% και ακολουθούν ΠΑΣΠ με 15,59% και τα ΕΑΑΚ με 5,21%.

Με βάση τα αποτελέσματα των ΕΑΑΚ, στην πρώτη θέση είναι η ΠΚΣ με 28,7%, ακολουθεί η ΔΑΠ με 24% ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται τα ΕΑΑΚ με 12,8% και ακολουθεί η ΠΑΣΠ με 12,2%.

Όσον αφορά τη συμμετοχή, σύμφωνα με την ΠΚΣ ψήφισαν 43.295 φοιτητές και φοιτήτριες, η ΔΑΠ καταγράφει 43.252 ψηφίσαντες και τα ΕΑΑΚ αναφέρουν 23.927 ψηφίσαντες (σε 102 συλλόγους).