Φοιτήτρια «έσωσε» κοπέλα από 3 άνδρες: Τους πλησίασε και ρώτησε «συγγνώμη, την ακολουθείτε;»

Την άμεση αντίδραση μιας φοιτήτριας Ιατρικής στη Θεσσαλονίκη προκάλεσε η θέα 3 ανδρών να ακολουθούν για ώρα μια γυναίκα στην περιοχή της Σίνδου.



Η Λαμπρινή Μελά έβγαλε το κινητό της, πλησίασε τους άνδρες και τους ρώτησε ευθέως αν παρακολουθούσαν την κοπέλα. Εκείνοι αρνήθηκαν και απομακρύνθηκαν προς άλλη κατεύθυνση. Στη συνέχεια, η ίδια πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό.



«Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Την ακολουθείτε;», ακούγεται να λέει η νεαρή κοπέλα στο βίντεο που κατέγραψε με το κινητό της τηλέφωνο.

«Η κοπέλα φαινόταν φουλ αγχωμένη, κοιτούσε χαμηλά»

Η νεαρή μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και περιέγραψε τα όσα έγιναν: «Το περιστατικό έγινε στη Σίνδο το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου γύρω στις 23:30 το βράδυ. Ήμουν με τη φίλη μου και είδα ότι βρισκόντουσαν για αρκετά λεπτά πίσω από την κοπέλα και παρατήρησα ότι κάτι δεν πάει καλά γιατί η κοπέλα κοιτούσε χαμηλά και κρατούσε την τσάντα της με έντονο τρόπο. Φαινόταν φουλ αγχωμένη. Αυτοί είδαν ότι εμείς τους παρατηρήσαμε και απλά έκαναν ότι ανοίγουν ένα αυτοκίνητο χωρίς κλειδί στο χέρι».

Σε ερώτηση που της έγινε για το εάν φοβήθηκε απάντησε: «Εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόμουν τίποτα. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν να βοηθήσω την κοπέλα. Άνετα θα μπορούσα να ήμουν εγώ στη θέση της ή μια φίλη μου. Οπότε εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι ήταν σε κίνδυνο, ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω. Αυτοί έφυγαν μετά, εγώ πήγα στην Αστυνομία και ανέφερα το γεγονός. Έδειξα το βίντεο, αλλά μου έκανε εντύπωση που ο αστυνομικός δεν κράτησε το βίντεο για να έχει τα πρόσωπά τους».