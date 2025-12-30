Φοίβος: «Δεν συνεργάστηκα με την Άννα Βίσση, γιατί θεωρούσα ότι προδίδω τη Δέσποινα Βανδή»

Για την κοινή, καλλιτεχνική πορεία με την Δέσποινα Βανδή, αλλά και για τον θαυμασμό του για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα μίλησε ο Φοίβος στο vidcast «Daily Kous Kous» και εξομολογήθηκε:

«Εντάξει, αυτός που γουστάρω πολύ είναι ο Νίκος Καρβέλας. Θα ήθελα να του γράψω ένα τραγούδι. Το ξέρει, του το έχω πει πει και δεν με πίστευε. Δεν ήμασταν ποτέ στα μαχαίρια με τον Νίκο Καρβέλα. Ήταν αστικός μύθος. Τον εκτιμώ πολύ, θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν περάσει, με τις παραξενιές του και τις απόψεις του. Εγώ μουσικά το κρίνω.

Είχαμε συνυπάρξει πριν από πολλά χρόνια όταν είχα ενορχηστρώσει κάποια τραγούδια του τότε που η Άννα επρόκειτο να πάει στο εξωτερικό να κάνει την προσπάθεια της και είχα ενορχηστρώσει 2 ή 3 τραγούδια του και 2 δικά μου που ήταν τα demo».

Ο συνθέτης - στιχουργός εξήγησε: «Η Άννα Βίσση για εμένα είναι ό,τι καλύτερο στο είδος της. Δεν υπάρχει αυτή η καλλιτέχνιδα. Δεν συνεργάστηκα με την Άννα Βίσση, γιατί θεωρούσα ότι προδίδω τη Δέσποινα Βανδή. Δεν το μετανιώνω».

Όσο για το αν θα συνεργαζόταν ξανά με την Δέσποινα Βανδή; «Γιατί όχι; Με τη Δέσποινα είχαμε την πιο μακροχρόνια καλλιτεχνική σχέση. Ήμασταν κανονικό ανδρόγυνο καλλιτεχνικά. 17 συναπτά έτη ήμασταν μαζί οπότε πιστεύω ότι είμαι μολυσμένος από «Δεσποινίλα». Έχει περάσει πλέον μέσα στο DNA μου. Εννοείται ότι τα περισσότερα κομμάτια που έφτιαξα μέσα στον κορονοϊό θα ήταν για τη Δέσποινα ασυνείδητα» παραδέχθηκε.