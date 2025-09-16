Φωκίδα: Έσκαψαν υπόγειο τούνελ 12 μέτρων δίπλα σε αρχαιολογικό χώρο - 2 συλλήψεις

Δύο άνδρες συνελήφθησαν το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της Φωκίδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ευπαλίου, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν σε χωράφι το οποίο, μάλιστα, δεν τους ανήκε, όπου είχαν προχωρήσει σε εκτεταμένες εργασίες εκσκαφής, δημιουργώντας κάθετο τούνελ βάθους περίπου 12 μέτρων, με οριζόντια επίπεδα και μεταλλικά υποστυλώματα.

Στον χώρο βρέθηκε οργανωμένο σύστημα εξαερισμού, αντλητικό σύστημα για την απομάκρυνση υδάτων, ηλεκτρικό αναβατόριο για τα μπάζα, καθώς και πλήρης ηλεκτροδότηση με λάμπες σε όλο το μήκος του τούνελ.

πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Κατασχέθηκαν σκαπτικά εργαλεία, ηλεκτρικά και μηχανικά μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία, τρυπάνια, ανιχνευτές μετάλλων, μεταλλικοί κόφτες, φακοί, γάντια, καθώς και ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά εργαλείων και υλικών.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 18.380 ευρώ, 5.774 δολάρια ΗΠΑ, 6.500 LEU Ρουμανίας, έναν ανιχνευτή μετάλλων και μία μεταλλική ράβδο-ανιχνευτή.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδας, καθώς οι εργασίες εκσκαφής πραγματοποιούνταν σε κοντινή απόσταση από αρχαιολογικό χώρο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν στις Ανακριτικές Αρχές.