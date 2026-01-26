Φονική χιονοκαταιγίδα σάρωσε τις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 18 νεκροί, πολικό ψύχος και κλειστά σχολεία

«Χάος» προκάλεσε στις ανατολικές ΗΠΑ η ισχυρή χιονοκαταιγίδα που έπληξε τη χώρα τα προηγούμενα 24ωρα, με το ύψος του χιονιού να φτάνει τα 30 εκατοστά μέσα στις πόλεις από το Νέο Μεξικό μέχρι τη Νέα Αγγλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι θάνατοι που αποδίδονται στα χιονοπτώσεις και το ψύχος είναι τουλάχιστον 18. Οι συγκοινωνίες σταμάτησαν, χιλιάδες πτήσεις ματαιώθηκαν και δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν φτυάρια για να βγουν από τα σπίτια τους το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου.

Από τη Νέα Υόρκη και τη Μασαχουσέτη στα βορειοανατολικά μέχρι το Τέξας και τη Βόρεια Καρολίνα στα νότια, οι δρόμοι ήταν παγωμένοι και επικίνδυνοι, ενώ τουλάχιστον 25 κυβερνήτες κήρυξαν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Σε ορισμένες νότιες πολιτείες, οι κάτοικοι αντιμετώπισαν χειμερινές συνθήκες που δεν είχαν ξαναδεί εδώ και δεκαετίες, με τον πάγο να ρίχνει δέντρα και ηλεκτροφόρα καλώδια.

Φωτό: Reuters

Τα θύματα της χειμερινής καταιγίδας

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών. Στο Φρίσκο του Τέξας, ένα 16χρονο κορίτσι πέθανε σε ατύχημα με έλκηθρο την Κυριακή. Ένας άλλος νεαρός πέθανε στην κομητεία Σάλιν του Αρκάνσας, ενώ τον έσερνε ένα όχημα ATV πάνω από χιόνι και πάγο όταν χτύπησε ένα δέντρο. Στην Πενσυλβάνια, τρεις άνθρωποι πέθαναν ενώ φτυάριζαν το χιόνι, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο Ώστιν του Τέξας, ένα άτομο πέθανε από υποθερμία ενώ προσπαθούσε να βρει καταφύγιο σε ένα εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι πέθαναν στη Νέα Υόρκη από έκθεση στο κρύο, δήλωσε την Κυριακή ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι, προτρέποντας τους κατοίκους να καλέσουν για βοήθεια εάν δουν κάποιον άνθρωπο στο δρόμο που έχει ανάγκη.

Φωτό: Reuters

Μείον 20 βαθμοί στο Τέξας

Ενώ το σύστημα της χιονοκαταιγίδας απομακρυνόταν από την Ανατολική Ακτή προς τον Ατλαντικό τη Δευτέρα, ένα ρεύμα αρκτικού αέρα έφτανε ορμητικά από τον Καναδά πίσω του, παρατείνοντας τις θερμοκρασίες υπό του μηδενός για αρκετές ακόμη ημέρες, ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

«Αυτή η καταιγίδα εξέρχεται από την Ανατολική Ακτή, με κάποιες παρατεταμένες χιονοθύελλες», δήλωσε η Άλισον Σαντορέλι, μετεωρολόγος στο Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού της NWS. «Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι το ακραίο κρύο, που διαρκεί μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου», τόνισε.

Σχεδόν 200 εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονταν σε κάποια μορφή συναγερμού ακραίου ψύχους, από τα καναδικά σύνορα μέχρι τον Κόλπο του Μεξικού, ανέφεραν οι μετεωρολόγοι. Το Λάμποκ του Τέξας είχε ελάχιστη θερμοκρασία -20 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα, και η Νέα Υόρκη, η Ουάσινγκτον και η Βοστώνη αντιμετώπισαν μονοψήφιες θερμοκρασίες για το μεγαλύτερο μέρος της ερχόμενης εβδομάδας.

Φωτό: Reuters

Σχεδόν 800.000 καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών και επιχειρήσεων, σε όλες τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ αντιμετώπιζαν το κρύο χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης PowerOutage.us, με 246.000 εξ αυτών μόνο στο Τενεσί.

Φωτό: Reuters

Η χειμερινή καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία, με περισσότερες από 12.500 πτήσεις στις ΗΠΑ να ακυρώνονται την Κυριακή, ο μεγαλύτερος αριθμός από οποιαδήποτε ημέρα από την έναρξη της πανδημίας Covid-19 το 2020.

Φωτό: Reuters

Περίπου 3.900 πτήσεις εντός, προς ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ήδη ακυρωθεί τη Δευτέρα από τις 9:15 π.μ. (ώρα ανατολικών ΗΠΑ), σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης FlightAware. Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, δήλωσε στο CNBC ότι ελπίζει πως τα αεροδρόμια θα «επιστρέψουν στην κανονικότητα» μέχρι την Τετάρτη.

Φωτό: Reuters

Κλειστά σχολεία

Το μείγμα χιονιού, πάγου και παγωμένης βροχής της καταιγίδας μετέτρεψε πολλούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους σε επικίνδυνα ολισθηρούς.

Στη λίμνη Μπονίτο του Νέου Μεξικού, οι κάτοικοι έκαναν φτυαρίσματα μετά από 31 εκατοστά χιονιού. Στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης έπεσαν 11,4 εκατοστά, ενώ το αεροδρόμιο Λόγκαν στη Βοστώνη είχε 18,6 εκατοστά.

Φωτό: Reuters

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ δήλωσε ότι είχε κινητοποιήσει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στη Νέα Υόρκη, το Λονγκ Άιλαντ και την κοιλάδα Χάντσον για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης της πολιτείας από την χιονοκαταιγίδα.

Ανακοινώνοντας ότι τα κλειστά σχολεία θα λειτουργούσαν με τηλεκπαίδευση, ο Μαμντάνι αστειεύτηκε: «Ξέρω ότι αυτό μπορεί να απογοητεύσει ορισμένους μαθητές, οπότε αν με δείτε, μη διστάσετε να μου πετάξετε μια χιονόμπαλα».

Φωτό: Reuters

Φωτό: Reuters

Για πολλούς ωστόσο, το στρωμένο χιόνι αποτέλεσε και πηγή χαράς, όπως στην Ουάσιγκτον όπου ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε την Κυριακή για ένα μεγάλο αυθόρμητο χιονοπόλεμο στο Meridian Hill Park. Πολλές οικογένειες έφεραν έλκηθρα στο Καπιτώλιο, όπου τα παιδιά κατέβηκαν την απότομη πλαγιά κάτω από την έδρα του Κογκρέσου των ΗΠΑ με τον λευκό θόλο.