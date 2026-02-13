Φονική επέλαση της καταιγίδα Nils σε Γαλλία και Ισπανία - Τρεις οι νεκροί, χιλιάδες χωρίς ρεύμα

Τρεις νεκρούς σε Γαλλία και Ισπανία έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία «Nils», καθώς το «ασυνήθιστα δριμύ» φαινόμενο σάρωσε τη νοτιοδυτική Ευρώπη με θυελλώδεις ανέμους και εκτεταμένες καταστροφές, με το κύμα των έντονων φαινομένων να κινείται, πλέον, προς τα ανατολικά της ηπείρου.

Δύο νεκροί στη Γαλλία

Στη Γαλλία, ένας άνδρας που βρισκόταν «σε σκάλα στον κήπο του» έχασε τη ζωή του στο Ταρν-ε-Γκαρόν, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Μοντ Μπρεζόν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1.

Είχε προηγηθεί ο θάνατος οδηγού φορτηγού, ο οποίος σκοτώθηκε όταν κλαδί δέντρου έπεσε πάνω στο όχημά του, κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.

Συνολικά, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι 21 ελαφρά, ενώ οι αρχές κλήθηκαν να παρέμβουν σε περίπου 4.500 περιστατικά.

Περίπου 450.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου, Enedis, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στο 50% από τους 900.000 πελάτες που είχαν μείνει χωρίς ρεύμα.

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο είναι η Νέα Ακουιτανία και η Οξιτανία, ενώ περίπου 3.000 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 2.100 τεχνικοί, έχουν κινητοποιηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France χαρακτήρισε την καταιγίδα «ασυνήθιστα δυνατή». Αν και το φαινόμενο απομακρύνεται πλέον από τη χώρα, δύο νομοί παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό για πλημμύρες, ενώ τέσσερις στις Άλπεις βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για χιονοστιβάδες.

Μία νεκρή στην Ισπανία - Άνεμοι άνω των 100 χλμ./ώρα

Στην Ισπανία, μία 46χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της μετά την κατάρρευση της στέγης βιομηχανικής αποθήκης στη Βαρκελώνη, στην περιφέρεια της Καταλωνία.

Οι άνεμοι που συνόδευαν την καταιγίδα ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ξεριζώνοντας δέντρα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτίρια και προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία.

Έξι άνθρωποι νοσηλεύονται ακόμη, εκ των οποίων τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση.

Την περασμένη εβδομάδα, οι καταιγίδες «Λεονάρντο» και «Μάρτα» είχαν ήδη προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες στην Ανδαλουσία, με χιλιάδες πολίτες να απομακρύνονται από τα σπίτια τους.

Στη χώρα αναμένεται τώρα νέο κύμα κακοκαιρίας με την καταιγίδα «Οριάνα», η οποία προβλέπεται να φέρει ισχυρές βροχές, χιόνια σε ορεινές περιοχές και θαλασσοταραχή.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία συγκαταλέγονται στις ευρωπαϊκές χώρες που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες στην κλιματική απορρύθμιση, με ολοένα συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ