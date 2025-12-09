Φονική πυρκαγιά στην Τζακάρτα: Παγιδευμένοι στο «χείλος» κτιρίου με μαύρο καπνό να τους «τυλίγει»

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκύου γυναίκας, έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο, σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο γραφείων στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, η οποία φέρεται να προκλήθηκε από έκρηξη μπαταρίας drone. Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν στο σημείο πιθανούς επιζώντες σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι φλόγες τύλιξαν το επταώροφο κτίριο, στέλνοντας πυκνό μαύρο καπνό στον ουρανό και προκαλώντας πανικό στους κατοίκους και τους εργαζόμενους σε μια γειτονιά στο κέντρο της Τζακάρτα.

REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Τηλεοπτικά ρεπορτάζ έδειχναν την έντονη εκκένωση περισσότερων από δώδεκα παγιδευμένων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων πολλών γυναικών, από τον έκτο όροφο χρησιμοποιώντας μια σκάλα έκτακτης ανάγκης που επεκτάθηκε από πυροσβέστες. Κάθε άτομο έπρεπε να κατέβει ένα προς ένα από το κτίριο, και αρκετοί δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν λόγω του πυκνού καπνού ενώ περίμεναν τη σειρά τους.

REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Οι αρχές δήλωσαν ότι τα περισσότερα θύματα πέθαναν από εισπνοή καπνού. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να διασώσουν τουλάχιστον 19 παγιδευμένους εργάτες, μερικοί από τους οποίους υπέστησαν ελαφρά τραύματα, αλλά βρίσκονταν σε αδύναμη και τραυματισμένη κατάσταση. Ένας αστυνομικός και ένας πυροσβέστης αντιμετώπισαν επίσης αναπνευστικές δυσκολίες.

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (9/12), πιστεύεται ότι ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο του κτιρίου στη συνοικία Κεμαγιοράν πριν εξαπλωθεί σε άλλους ορόφους, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της κεντρικής Τζακάρτα, Σουσάτιο Πούρνομο Κόντρο. Εκατοντάδες πυροσβέστες και 29 οχήματα έσπευσαν στην προσπάθεια να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.

REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Τρεις ώρες προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά

Πολλοί εργαζόμενοι στο κτίριο, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως γραφείο πωλήσεων και αποθήκευσης για μια εταιρεία drones, είχαν βγει για μεσημεριανό γεύμα όταν μια μπαταρία άρχισε να βγάζει σπινθήρες σε έναν χώρο αποθήκευσης και δοκιμών, δήλωσε ο Condro, επικαλούμενος αρκετούς μάρτυρες.



Η φωτιά σβήστηκε μετά από τρεις ώρες εντατικής προσπάθειας. Τουλάχιστον 22 πτώματα - επτά άνδρες και 15 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκύου γυναίκας - ανασύρθηκαν από το κτίριο και μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό νοσοκομείο στην ανατολική Τζακάρτα για αναγνώριση.

REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Ένας κάτοικος, ο Ίνταν Πουσπίτα, του οποίου το σπίτι βρίσκεται κοντά στο κτίριο, δήλωσε στο Associated Press ότι η φωτιά ξεκίνησε με έναν δυνατό κρότο και εργάτες που έτρεχαν έξω. «Όταν ρωτήθηκαν, είπαν ότι φέρεται να υπήρξε βραχυκύκλωμα σε μία από τις μπαταρίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης», είπε ο Puspita. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα και είδε εργάτες στους πάνω ορόφους να προσπαθούν να ξεφύγουν μετακινούμενοι στην ταράτσα. «Είδα περίπου 20 θύματα στις σακούλες με τα πτώματα να εκκενώνονται από μέσα», είπε ο Πουσπίτα. «Ήταν τραγικό».