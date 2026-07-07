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Φονική συμπλοκή στην Ημαθία: 48χρονος ξυλοκόπησε ένα άτομο και μαχαίρωσε θανάσιμα ένα ακόμη

Ένας 48χρονος διαπληκτίστηκε με δύο άνδρες Ρομά για άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία.

Περιπολικό της Αστυνομίας/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Περιπολικό της Αστυνομίας/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 17:35

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Αιματηρό επεισόδιο συνέβη στην περιοχή της Κουλούρας Ημαθίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 32χρονος και να τραυματιστεί ένας 62χρονος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 48χρονος διαπληκτίστηκε με τους δύο άνδρες Ρομά για άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 48χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον έναν άνδρα με τα χέρια, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε στον δεύτερο με μαχαίρι τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στο στήθος, κάτω από την καρδιά.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον δράστη. Διενεργείται προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της αιματηρής συμπλοκής. 

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